Ильхам Алиев подчинил себе Кабмин Нахчывана

Согласно законопроекту, Кабинет Министров Нахчыванской Автономной Республики не будет подчиняться Верховному меджлису Автономной Республики и будет определять порядок своей работы по согласованию с президентом Азербайджана.

Кабинет Министров Нахчыванской Автономной Республики будет подчиняться президенту Азербайджана. Этот вопрос нашел отражение в законопроекте «Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики».

Также, согласно документу, законодательство «О полномочном представительстве президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике» будет отражено в Конституции Нахчыванской АР. В документе говорится, что полномочное представительство президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике является исполнительным органом на территории Нахчыванской АР, исполняющим обязанности, установленные президентом Азербайджана.

Полномочное представительство президента Азербайджана в Нахчыванской АР возглавляет полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской АР, назначаемый на должность и освобождаемый от должности президентом Азербайджана и подчиняющийся непосредственно президенту Азербайджана.

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской АР осуществляет полномочия, определенные президентом Азербайджана.

Кроме того, глав местной исполнительной власти в Нахчыване будет назначать президент Азербайджана на основании представления председателя Верховного меджлиса. Это нашло отражение в проекте Конституционного закона «Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики.