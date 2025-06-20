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Анар Алиев принял граждан в Загатале

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14:34 770

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев принял в Загатале жителей Загатальского и Балакенского районов.

Во время приема граждане обратились по вопросам, связанным с трудоустройством, инвалидностью, жилищным обеспечением, адресной социальной помощью и другими социальными проблемами. Среди заявителей были также члены семей шехидов и ветераны войны.

Каждое обращение было рассмотрено индивидуально, по всем обращениям приняли соответствующие меры.

На все вопросы были даны разъяснения в соответствии с законодательством. Граждане зарегистрировались для участия в программах активного трудоустройства и самозанятости на основании их заявлений.

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