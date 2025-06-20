Немцы скептически относятся к переговорам с Россией

Об этом он заявил в интервью Spiegel.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил обеспокоенность тем, что внимание мировой общественности все больше сосредотачивается на противостоянии между Израилем и Ираном, в то время как война в Украине уходит на второй план.

«Да, это вызывает беспокойство. Мы не забываем об Украине», — подчеркнул он, добавив, что Германия также не теряет из поля зрения другие гуманитарные кризисы, включая Судан и Южный Судан.

По словам министра, Запад должен сохранять последовательность в отношении России, чтобы повлиять на решение Владимира Путина пойти на переговоры. Он отметил важность сохранения военной поддержки Украине: «Это необходимо для нашей свободы».

Отвечая на вопрос о возможном наступлении России летом, Вадефуль не дал прямого ответа, но отметил, что «каждый дополнительный день войны ужасен».

Министр подчеркнул, что решимость европейцев велика, но результативность действий возрастет, если они будут скоординированы с США. В этом случае, по его словам, Москва может быстрее пойти на диалог.

Комментируя возможные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Вадефуль отметил: «Прежде всего, Европа должна прийти к выводу, что такие переговоры действительно имеют смысл. Сейчас не хватает предложений — не хватает политической воли со стороны Путина прекратить огонь».