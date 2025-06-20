USD 1.7000
EUR 1.9597
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!
Новость дня
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!

МЧС остановило деятельность известной бакинской кондитерской

видео
14:58 1430

В Баку приостановлена деятельность кондитерского магазина Bal Badem, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, Государственная служба пожарного надзора МЧС во время проверки объекта по производству и продаже кондитерских изделий Bal Badem, расположенного по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, 162, выявила многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В связи с этим было принято решение о приостановлении деятельности объекта, копия соответствующего решения была вручена представителю объекта.

Ильхам Алиев принял президента UFC
Ильхам Алиев принял президента UFC фото; новость дополнена
15:48 1801
Теперь курды готовятся к Иранскому Курдистану. Что предпринимает Турция?
Теперь курды готовятся к Иранскому Курдистану. Что предпринимает Турция? наша корреспонденция
04:09 7384
Ильхам Алиев подчинил себе Кабмин Нахчывана
Ильхам Алиев подчинил себе Кабмин Нахчывана
14:33 2290
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным наш комментарий; все еще актуально
03:37 9703
Кремль: Над Каспием повисла ядерная угроза...
Кремль: Над Каспием повисла ядерная угроза... обновлено 13:57
13:57 5628
Азербайджанский «Сабах» в руках литовцев
Азербайджанский «Сабах» в руках литовцев
13:37 2004
Пассажирам рейса AZAL предложили неисправные кресла, а затем нахамили: семья требует компенсации
Пассажирам рейса AZAL предложили неисправные кресла, а затем нахамили: семья требует компенсации
13:30 3774
Гурбан Гурбанов с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым
Гурбан Гурбанов с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым ФОТО; ДОБАВЛЕНО ВИДЕО
14:31 3619
Пезешкиан назвал единственный путь остановить войну
Пезешкиан назвал единственный путь остановить войну
12:38 4360
Десятки истребителей Израиля атаковали цели ядерной программы Ирана
Десятки истребителей Израиля атаковали цели ядерной программы Ирана видео; обновлено 15:23
15:23 10541
Трамп с головой в Иране. А под боком восстание!
Трамп с головой в Иране. А под боком восстание! горячая тема; все еще актуально
01:59 5156

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев принял президента UFC
Ильхам Алиев принял президента UFC фото; новость дополнена
15:48 1801
Теперь курды готовятся к Иранскому Курдистану. Что предпринимает Турция?
Теперь курды готовятся к Иранскому Курдистану. Что предпринимает Турция? наша корреспонденция
04:09 7384
Ильхам Алиев подчинил себе Кабмин Нахчывана
Ильхам Алиев подчинил себе Кабмин Нахчывана
14:33 2290
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным наш комментарий; все еще актуально
03:37 9703
Кремль: Над Каспием повисла ядерная угроза...
Кремль: Над Каспием повисла ядерная угроза... обновлено 13:57
13:57 5628
Азербайджанский «Сабах» в руках литовцев
Азербайджанский «Сабах» в руках литовцев
13:37 2004
Пассажирам рейса AZAL предложили неисправные кресла, а затем нахамили: семья требует компенсации
Пассажирам рейса AZAL предложили неисправные кресла, а затем нахамили: семья требует компенсации
13:30 3774
Гурбан Гурбанов с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым
Гурбан Гурбанов с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым ФОТО; ДОБАВЛЕНО ВИДЕО
14:31 3619
Пезешкиан назвал единственный путь остановить войну
Пезешкиан назвал единственный путь остановить войну
12:38 4360
Десятки истребителей Израиля атаковали цели ядерной программы Ирана
Десятки истребителей Израиля атаковали цели ядерной программы Ирана видео; обновлено 15:23
15:23 10541
Трамп с головой в Иране. А под боком восстание!
Трамп с головой в Иране. А под боком восстание! горячая тема; все еще актуально
01:59 5156
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться