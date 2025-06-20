Катар бьет тревогу

Удары Израиля по экономической инфраструктуре Ирана могут привести к катастрофическим последствиям, включая нарушение стабильности поставок энергоносителей на мировые рынки.
Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
Как отмечается в заявлении катарского внешнеполитического ведомства, в ходе телефонного разговора с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде премьер Катара указал на «опасность ударов Израиля по экономическим объектам в Иране, предупредив о катастрофических последствиях для региона и мира, особенно для стабильности поставок энергоносителей».