USD 1.7000
EUR 1.9597
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!
Новость дня
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!

Катар бьет тревогу

15:08 1655

Удары Израиля по экономической инфраструктуре Ирана могут привести к катастрофическим последствиям, включая нарушение стабильности поставок энергоносителей на мировые рынки.

Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Как отмечается в заявлении катарского внешнеполитического ведомства, в ходе телефонного разговора с главой МИД Норвегии Эспеном Бартом Эйде премьер Катара указал на «опасность ударов Израиля по экономическим объектам в Иране, предупредив о катастрофических последствиях для региона и мира, особенно для стабильности поставок энергоносителей».

Ильхам Алиев принял президента UFC
Ильхам Алиев принял президента UFC фото; новость дополнена
15:48 1804
Теперь курды готовятся к Иранскому Курдистану. Что предпринимает Турция?
Теперь курды готовятся к Иранскому Курдистану. Что предпринимает Турция? наша корреспонденция
04:09 7385
Ильхам Алиев подчинил себе Кабмин Нахчывана
Ильхам Алиев подчинил себе Кабмин Нахчывана
14:33 2293
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным наш комментарий; все еще актуально
03:37 9703
Кремль: Над Каспием повисла ядерная угроза...
Кремль: Над Каспием повисла ядерная угроза... обновлено 13:57
13:57 5629
Азербайджанский «Сабах» в руках литовцев
Азербайджанский «Сабах» в руках литовцев
13:37 2004
Пассажирам рейса AZAL предложили неисправные кресла, а затем нахамили: семья требует компенсации
Пассажирам рейса AZAL предложили неисправные кресла, а затем нахамили: семья требует компенсации
13:30 3774
Гурбан Гурбанов с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым
Гурбан Гурбанов с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым ФОТО; ДОБАВЛЕНО ВИДЕО
14:31 3621
Пезешкиан назвал единственный путь остановить войну
Пезешкиан назвал единственный путь остановить войну
12:38 4361
Десятки истребителей Израиля атаковали цели ядерной программы Ирана
Десятки истребителей Израиля атаковали цели ядерной программы Ирана видео; обновлено 15:23
15:23 10543
Трамп с головой в Иране. А под боком восстание!
Трамп с головой в Иране. А под боком восстание! горячая тема; все еще актуально
01:59 5156

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев принял президента UFC
Ильхам Алиев принял президента UFC фото; новость дополнена
15:48 1804
Теперь курды готовятся к Иранскому Курдистану. Что предпринимает Турция?
Теперь курды готовятся к Иранскому Курдистану. Что предпринимает Турция? наша корреспонденция
04:09 7385
Ильхам Алиев подчинил себе Кабмин Нахчывана
Ильхам Алиев подчинил себе Кабмин Нахчывана
14:33 2293
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным наш комментарий; все еще актуально
03:37 9703
Кремль: Над Каспием повисла ядерная угроза...
Кремль: Над Каспием повисла ядерная угроза... обновлено 13:57
13:57 5629
Азербайджанский «Сабах» в руках литовцев
Азербайджанский «Сабах» в руках литовцев
13:37 2004
Пассажирам рейса AZAL предложили неисправные кресла, а затем нахамили: семья требует компенсации
Пассажирам рейса AZAL предложили неисправные кресла, а затем нахамили: семья требует компенсации
13:30 3774
Гурбан Гурбанов с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым
Гурбан Гурбанов с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым ФОТО; ДОБАВЛЕНО ВИДЕО
14:31 3621
Пезешкиан назвал единственный путь остановить войну
Пезешкиан назвал единственный путь остановить войну
12:38 4361
Десятки истребителей Израиля атаковали цели ядерной программы Ирана
Десятки истребителей Израиля атаковали цели ядерной программы Ирана видео; обновлено 15:23
15:23 10543
Трамп с головой в Иране. А под боком восстание!
Трамп с головой в Иране. А под боком восстание! горячая тема; все еще актуально
01:59 5156
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться