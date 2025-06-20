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«Две недели» Трампа стали его фишкой

15:18 773

Президент США Дональд Трамп регулярно использует выражение «пару недель» как ориентир для принятия решений по важным вопросам, но часто не укладывается в обозначенные им же сроки.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, комментируя заявление Белого дома о возможном принятии решения по ударам по Ирану в течение двух недель.

По информации агентства, Трамп на протяжении многих лет прибегает к этой формулировке, чтобы обозначить некое ожидание от США по той или иной теме. Однако зачастую сроки не соблюдаются, а некоторые обещания попросту забываются.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на брифинге, что Трамп все еще рассчитывает на дипломатическое взаимодействие с Тегераном по поводу иранской ядерной программы. При этом она уточнила: решение о возможных ударах США по Ирану может быть принято в течение ближайших двух недель.

Кроме того, в конце мая Трамп заявлял, что США также намерены «в течение примерно двух недель» оценить ход переговоров по мирному урегулированию конфликта в Украине. По его словам, если Вашингтон сочтёт, что Россия якобы «морочит голову», подход США изменится.

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