«Две недели» Трампа стали его фишкой

Президент США Дональд Трамп регулярно использует выражение «пару недель» как ориентир для принятия решений по важным вопросам, но часто не укладывается в обозначенные им же сроки.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, комментируя заявление Белого дома о возможном принятии решения по ударам по Ирану в течение двух недель.

По информации агентства, Трамп на протяжении многих лет прибегает к этой формулировке, чтобы обозначить некое ожидание от США по той или иной теме. Однако зачастую сроки не соблюдаются, а некоторые обещания попросту забываются.