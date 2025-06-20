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Рафаэль Надаль стал маркизом

15:42 363

Король Испании Филипп VI впервые за время своего правления присвоил дворянские титулы, в том числе титул маркиза, теннисисту Рафаэлю Надалю, сообщила телерадиокомпания RTVE.

Согласно информации, в четверг, 19 июня, Филипп VI пожаловал Надалю титул маркиза Леванта де Майорка, который является наследственным.

Кроме него, титулы маркизов получили паралимпийская чемпионка Тереса Пералес, певица Лус Касаль, ученый Карлос Лопес Отин, фотограф Кристина Гарсия Родеро и бывший глава Королевского двора Хайме Альфонсин.

В Королевском доме заявили, что удостоенные титулов «являются образцом выдающихся достижений» в различных сферах - от культуры и науки до спорта и службы государству. 

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