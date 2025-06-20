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Москва и Дамаск решают судьбу российских баз в Сирии

16:39 1120

Россия находится в контакте с властями Сирии относительно судьбы российских военных баз, заявил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов.

«Мы ведем контакты, все пока работает. Надеюсь, что мы достигнем взаимопонимания», — сказал он.

Богданов добавил, что Москва ожидает делегацию из Дамаска. В настоящее время власти пока определяют сроки визита, уточнил он. Россия также направила приглашение главе МИДа Сирии Асааду аш-Шейбани.

«Надеемся, что это приглашение будет реализовано. Это будет хорошая возможность обсудить весь комплекс наших отношений», — подчеркнул Богданов.

Российские военные присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. Они находятся в западной части республики на побережье Средиземного моря. 

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