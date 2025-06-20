Байрамов и Каллас созвонились из-за ирано-израильского конфликта

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кайей Каллас , говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора политиков.

В ходе телефонного разговора была обсуждена текущая ситуация в сфере безопасности на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

Стороны выразили серьезную обеспокоенность ситуацией безопасности, сложившейся в регионе в результате эскалации между Ираном и Израилем и подчеркнули важность дипломатического урегулирования конфликта. Была оценена значительная роль, которую сыграл Азербайджан в эвакуации из Ирана иностранных граждан, в том числе граждан стран-членов Европейского союза.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.