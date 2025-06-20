Министр здравоохранения на встрече с выпускниками

20 июня состоялся «День выпускника» студентов Бакинского медицинского колледжа №1 Министерства здравоохранения. В мероприятии, организованном Минздравом, приняли участие видные общественно-политические деятели, работники здравоохранения и другие гости.

Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Участники мероприятия минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В своем выступлении министр здравоохранения Теймур Мусаев поздравил выпускников со знаменательным днем и выразил уверенность, что они сыграют важную роль в развитии азербайджанского здравоохранения: «За этим стоят упорный труд, бессонные ночи и сильное стремление к обучению. С сегодняшнего дня вы присоединяетесь к славной и ответственной миссии во имя здорового будущего Азербайджана. Средний медицинский персонал является основой медицинской помощи, и их профессионализм вносит значительный вклад в развитие отечественного здравоохранения». Подчеркнув внимание и особую заботу, проявляемую президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой к азербайджанскому здравоохранению, министр отметил, что в результате проводимых реформ и обновления инфраструктуры значительно улучшилось качество медицинских услуг в стране.