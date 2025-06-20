Министр здравоохранения на встрече с выпускниками

20 июня состоялся «День выпускника» студентов Бакинского медицинского колледжа №1 Министерства здравоохранения. В мероприятии, организованном Минздравом, приняли участие видные общественно-политические деятели, работники здравоохранения и другие гости.
Вначале прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Участники мероприятия минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
В своем выступлении министр здравоохранения Теймур Мусаев поздравил выпускников со знаменательным днем и выразил уверенность, что они сыграют важную роль в развитии азербайджанского здравоохранения: «За этим стоят упорный труд, бессонные ночи и сильное стремление к обучению. С сегодняшнего дня вы присоединяетесь к славной и ответственной миссии во имя здорового будущего Азербайджана. Средний медицинский персонал является основой медицинской помощи, и их профессионализм вносит значительный вклад в развитие отечественного здравоохранения».
Подчеркнув внимание и особую заботу, проявляемую президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой к азербайджанскому здравоохранению, министр отметил, что в результате проводимых реформ и обновления инфраструктуры значительно улучшилось качество медицинских услуг в стране.
Теймур Мусаев сообщил, что Бакинский медицинский колледж №1 является учебным заведением с богатой историей и современным путем развития. Особо отметив деятельность выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой в Медицинском колледже, министр сказал: «Деятельность Зарифы ханум Алиевой в 1962-1969 годах сыграла важную роль в повышении общего уровня образования».
Поздравив выпускников, директор Бакинского медицинского колледжа №1 Наиля Алиева отметила, что главной целью учебного заведения является не только подготовка квалифицированных медицинских работников, а также заботливых и ответственных граждан для общества: «Верю, что выпускники будут верой и правдой служить нашей государственности и здравоохранению, а также высоко чтить и хранить традиции колледжа».
Затем выпускники дали клятву Гиппократа. Они обещали достойно стоять на страже здоровья нашего народа. На мероприятии отличившимся в учебе выпускникам Бакинского медицинского колледжа №1 были вручены почетные грамоты. После официальной части мероприятие продолжилось художественной программой.