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Китай отбросил осторожность и открыто помогает России

The Economist
17:15 2196

Россия и Китай активизировали военное сотрудничество. Одной из иллюстраций этого являются многочисленные китайские комплектующие, которые находят в сбитых российских беспилотниках. Как пишет The Economist, Китай является самым важным, а возможно, и решающим помощником российской военной машины.

Издание напоминает, что в прошлом российские «Шахеды» были начинены американской микроэлектроникой, ввезённой контрабандой через Азию в обход санкций. Однако теперь они оснащаются китайскими деталями. Со ссылкой на ГУР сообщается, что в текущем году на «Шахедах» были выявлены антенны, сделанные в Китае.

«Один из примеров содержал только два американских компонента из пятнадцати», — говорится в материале.

Журналисты делают вывод, что Китай отбросил осторожность в оказании военной помощи России: если ранее российские обращения о помощи и оборудовании отклонялись, не было масштабных поставок готовых боеприпасов или смертоносной помощи, то теперь Китай перешёл эту черту.

Западные чиновники сообщили The Economist, что с 2023 года китайская поддержка России включает критически важные компоненты вооружений и гражданские беспилотники. Это документируется по обломкам сбитого оружия и через отслеживание поставок. Эти чиновники также указали на «небольшое количество артиллерийских боеприпасов и военных БПЛА».

The Economist называет ситуацию с военными беспилотниками тревожной. Издание напоминает, что сотрудничество подтверждали разведки США и Великобритании.

«Китайские компоненты и инструменты важны для России. В ходе недавнего брифинга для небольшой группы журналистов, включая The Economist, президент Зеленский утверждал, что «китайские представители» присутствуют на производственных объектах в России. Европейский представитель оборонного ведомства подтверждает это, добавляя, что Китай стремится проверить эффективность своих материалов на живом поле боя», — говорится в материале.

Кроме того, пишут журналисты, усиление военной поддержки Китая российским производителям оружия отражает тот факт, что в начале войны Украина также могла закупать китайские комплектующие. Однако с сентября прошлого года, из-за ужесточения условий экспорта, Украина, в отличие от России, столкнулась с ограничениями.

Украинский чиновник рассказал изданию, что Китай активизировал сотрудничество с Россией и в других областях. По словам этого чиновника, Китай помогает России производить взрывчатые вещества и оптоволоконные кабели.

«Взамен Китай получает ценные уроки. Китай захочет получить в свои руки американские ракеты с точным наведением, европейские крылатые ракеты и тому подобное. Есть также признаки сотрудничества в таких областях, как космические технологии, которые раньше были вне поля зрения», — говорится в статье.

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