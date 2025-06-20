Зеленский ввел новые санкции против России и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 56 российских физических лиц и 55 юридических лиц из РФ, Китая и Беларуси. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса главы государства.

Помимо российских производственных предприятий и фирм, в список рестрикций вошли шесть юрлиц из КНР и одно — из Беларуси.

Речь идет о предприятиях, занимающихся выпуском беспилотников «Герань», «Орлан-10», SuperCam и FPV-дронов.

Также в список включили поставщиков ООО «Алабуга Машинери» и юрлиц, импортирующих компоненты для производства российских дронов.