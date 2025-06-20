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В Армении задерживают сторонников «Священной борьбы»

17:24 997

В Армении идут масштабные задержания сторонников движения «Священная борьба», возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.

«Причина новой волны политического преследования пока непонятна», – говорится в сообщении.

Отмечается, что задержания проходят на фоне визита премьер-министра Никола Пашиняна в Турцию.

«После полудня в Ереване и нескольких областях начались задержания. Арестованы, подвергнуты приводу, «приглашены» в отдел несколько десятков граждан, придерживающихся оппозиционных взглядов и представляющих самые разные политические силы и группы», – говорится в сообщении.

Между тем полиция осуществляет усиленное дежурство возле правительственных дач в Ереване, куда стянуты крупные силы правоохранителей, припаркованы автобусы полицейских войск.

Отметим, что 20 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Стамбул, где в скором времени ожидаются его переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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