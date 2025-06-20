Суровые приговоры сотрудникам Abzas Media

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу сотрудников Abzas Media. Под председательством судьи Расима Садыхова подсудимые выступили с последним словом.

Решением суда Ульви Гасанли приговорен к 9 годам, Севиндж Вагифгызы (Аббасова) – к 9 годам, Мухаммед Кекалов – к 7 годам и 6 месяцам, Наргиз Абсаламова – к 8 годам, Хафиз Бабалы – к 9 годам, Эльнара Гасымова – к 8 годам, Фарид Мехрализаде – к 9 годам лишения свободы.

Отметим, что 21 ноября прошлого года директор Abzas Media Ульви Гасанли и главный редактор Севиндж Вагифгызы (Аббасова), а затем заместитель директора Мухаммед Кекалов, сотрудница сайта Наргиз Абсаламова, журналист Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова были арестованы по обвинению в контрабанде.

Изначально им было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 Уголовного кодекса (контрабанда, совершенная группой лиц).

В ходе следствия были добавлены обвинения по ряду других статей, включая статью 193-1.3.2 Уголовного кодекса (легализация денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, в крупном размере).