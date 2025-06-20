USD 1.7000
EUR 1.9597
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!
Новость дня
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!

Суровые приговоры сотрудникам Abzas Media

17:45 1168

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу сотрудников Abzas Media. Под председательством судьи Расима Садыхова подсудимые выступили с последним словом.

Решением суда Ульви Гасанли приговорен к 9 годам, Севиндж Вагифгызы (Аббасова) – к 9 годам, Мухаммед Кекалов – к 7 годам и 6 месяцам, Наргиз Абсаламова – к 8 годам, Хафиз Бабалы – к 9 годам, Эльнара Гасымова – к 8 годам, Фарид Мехрализаде – к 9 годам лишения свободы.

Отметим, что 21 ноября прошлого года директор Abzas Media Ульви Гасанли и главный редактор Севиндж Вагифгызы (Аббасова), а затем заместитель директора Мухаммед Кекалов, сотрудница сайта Наргиз Абсаламова, журналист Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова были арестованы по обвинению в контрабанде.

Изначально им было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 Уголовного кодекса (контрабанда, совершенная группой лиц).

В ходе следствия были добавлены обвинения по ряду других статей, включая статью 193-1.3.2 Уголовного кодекса (легализация денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, в крупном размере).

Экс-глава разведуправления «Моссада»: «У Израиля осталось 2-3 дня…»
Экс-глава разведуправления «Моссада»: «У Израиля осталось 2-3 дня…» наш обзор
18:22 937
ПВО Ирана отражает израильскую атаку
ПВО Ирана отражает израильскую атаку фото; видео; обновлено 18:32
18:32 14597
Иран ударил по Израилю сверхтяжелыми ракетами: число пострадавших растет
Иран ударил по Израилю сверхтяжелыми ракетами: число пострадавших растет фото; видео; обновлено 18:10
18:10 11030
Пашинян встречается с турецкими армянами
Пашинян встречается с турецкими армянами видео; обновлено 17:38
17:38 9687
Суровые приговоры сотрудникам Abzas Media
Суровые приговоры сотрудникам Abzas Media
17:45 1169
Китай отбросил осторожность и открыто помогает России
Китай отбросил осторожность и открыто помогает России The Economist
17:15 2204
Выступает Путин
Выступает Путин
16:55 2830
Ильхам Алиев принял президента UFC
Ильхам Алиев принял президента UFC фото; новость дополнена
15:48 3537
Теперь курды готовятся к Иранскому Курдистану. Что предпринимает Турция?
Теперь курды готовятся к Иранскому Курдистану. Что предпринимает Турция? наша корреспонденция
04:09 8273
Ильхам Алиев подчинил себе Кабмин Нахчывана
Ильхам Алиев подчинил себе Кабмин Нахчывана
14:33 4297
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным наш комментарий; все еще актуально
03:37 10412

ЭТО ВАЖНО

Экс-глава разведуправления «Моссада»: «У Израиля осталось 2-3 дня…»
Экс-глава разведуправления «Моссада»: «У Израиля осталось 2-3 дня…» наш обзор
18:22 937
ПВО Ирана отражает израильскую атаку
ПВО Ирана отражает израильскую атаку фото; видео; обновлено 18:32
18:32 14597
Иран ударил по Израилю сверхтяжелыми ракетами: число пострадавших растет
Иран ударил по Израилю сверхтяжелыми ракетами: число пострадавших растет фото; видео; обновлено 18:10
18:10 11030
Пашинян встречается с турецкими армянами
Пашинян встречается с турецкими армянами видео; обновлено 17:38
17:38 9687
Суровые приговоры сотрудникам Abzas Media
Суровые приговоры сотрудникам Abzas Media
17:45 1169
Китай отбросил осторожность и открыто помогает России
Китай отбросил осторожность и открыто помогает России The Economist
17:15 2204
Выступает Путин
Выступает Путин
16:55 2830
Ильхам Алиев принял президента UFC
Ильхам Алиев принял президента UFC фото; новость дополнена
15:48 3537
Теперь курды готовятся к Иранскому Курдистану. Что предпринимает Турция?
Теперь курды готовятся к Иранскому Курдистану. Что предпринимает Турция? наша корреспонденция
04:09 8273
Ильхам Алиев подчинил себе Кабмин Нахчывана
Ильхам Алиев подчинил себе Кабмин Нахчывана
14:33 4297
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным наш комментарий; все еще актуально
03:37 10412
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться