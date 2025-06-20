В Баку судят известного француза. В деле и миллиардер Фархад Ахмедов

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении вице-президента французской компании SAUR Анасса Дерраза. Уголовное преследование в его отношении инициировано Службой государственной безопасности Азербайджана по обвинениям в легализации преступных доходов и получении взятки в особо крупном размере. Служба государственной безопасности Азербайджана предъявила Анассу Дерразу обвинения по статье 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретённого преступным путём, в значительном размере), а также по статьям 32.5 и 311.3.3 (соучастие в получении взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Согласно материалам следствия, Анасс Дерраз действовал в сговоре с Александром Беналлой - бывшим главой службы охраны президента Франции. В 2018 году оба фигуранта, используя связи с политическими и финансовыми кругами в Европе, предлагали Фархаду Ахмедову, российскому миллиардеру азербайджанского происхождения и экс-сенатору, содействие в снятии международных санкций с его активов, а в обмен на свои услуги потребовали многомиллионную взятку.

Данные, полученные в ходе международного расследования, свидетельствуют о том, что часть денежных средств была переведена на личный счёт Анасса Дерраза в банке Al Hilal Bank, а другая часть поступила на счёт Александра Беналлы в Bank of Africa United Kingdom PLC SC PAR. Финансовые потоки и операции, связанные с этими счетами, легли в основу обвинений о легализации преступных доходов и коррупционной деятельности в международных масштабах. В настоящее время Анасс Дерраз привлечён к ответственности в Азербайджане. В отношении его действует ограничение на выезд из страны, он обязался не покидать территорию Азербайджанской Республики до окончания судебного процесса.

Что же касается Александра Беналлы, то против него по запросу азербайджанской стороны был инициирован международный розыск через Интерпол. После продолжительной процедуры Генеральный секретариат Интерпола признал обоснованными доказательства, представленные Азербайджаном, и в апреле 2025 года объявил Беналлу в розыск с применением «красного уведомления» (Red Notice). Это означает, что в случае его задержания в любой из стран-участниц Интерпола он подлежит экстрадиции в Азербайджан для привлечения к уголовной ответственности. «Красное уведомление» является одной из самых строгих мер международного правового сотрудничества и применяется только при наличии достоверных, юридически значимых доказательств. Известно, что в настоящее время Александр Беналла находится на территории одного из третьих государств, где в его отношении уже начата процедура экстрадиции. Таким образом, дело приобретает международный масштаб и становится одним из наиболее громких антикоррупционных процессов с участием высокопоставленных иностранных лиц на территории Азербайджана. Сегодняшнее заседание в Баку проходило под председательством судьи Фарида Намазова. В зале суда присутствовали переводчики, владеющие французским и английским языками. Анасс Дерраз, гражданин Франции и Марокко, не выдвигал возражений относительно состава суда, участия переводчиков или стороны обвинения. После установления анкетных данных стало известно, что Дерраз родился в 1984 году в Марокко, женат, имеет двоих несовершеннолетних детей и занимает пост вице-президента компании SAUR, зарегистрированной в Дубае.