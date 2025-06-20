ЕС заморозил снижение потолка цен на российскую нефть

Европейский союз не будет продвигать планы по установлению нового потолка цен на российскую нефть. Решение связано с опасениями, что новый конфликт на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть.

Издание Politico пишет, что предложение, которое предусматривало снижение максимальной цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, должно были обсудить в понедельник в Брюсселе министры иностранных дел стран блока. Однако два дипломата сообщили, что разгорающийся конфликт между Израилем и Ираном означает, что этот план больше не является осуществимым.

«Идея снижения ценового ограничения, вероятно, не будет реализована из-за международной ситуации на Ближнем Востоке и нестабильности. На встрече G7 на этой неделе все страны согласились, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас. Цены были довольно близки к пределу, но сейчас они растут и падают, ситуация слишком нестабильна на данный момент», - отметил источник.

Первоначально предложенное Украиной снижение предельной цены было включено в текст 18-го пакета санкций ЕС. Однако, как отмечают эксперты, без поддержки президента США Дональда Трампа реализация этой идеи под вопросом.