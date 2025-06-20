Переговоры Ирана и Евросоюза в Женеве

В Женеве начались переговоры между Ираном и европейскими странами.

Министр иностранных дел Ирана прибыл в Женеву для переговоров с министрами иностранных дел европейских стран. pic.twitter.com/8h9snmQ9dZ

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке Иран сегодня проводит переговоры в Женеве с представителями Великобритании, Франции и Германии. Иранскую сторону на переговорах представляет министр иностранных дел Аббас Аракчи. Делегацию европейских стран возглавляют главы МИД Великобритании, Франции и Германии. Кроме того, в переговорах принимает участие верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Швейцарии пройдет встреча глав МИД Великобритании, Франции и Германии с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми на запланированных на пятницу переговорах в Женеве передаст Аракчи послание от администрации США, сообщал Sky News.