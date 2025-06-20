Иранские ракеты из подземелий: что угрожает Израилю?

Для Израиля основную угрозу представляют иранские баллистические ракеты средней дальности, то есть те, которые могут лететь дальше, чем на 1000 км — примерно таково расстояние между границами двух стран. Они могут достичь территории Израиля через 10-15 минут после запуска.

Иран обладает огромным и разнообразным ракетным арсеналом. У него на вооружении тысячи баллистических и крылатых ракет, которые он постоянно модернизирует. Сколько их по каждому типу, неизвестно, сообщает BBC.

Израильские военные источники оценивали численность иранских баллистических ракет средней дальности к началу войны в 2-3 тысячи единиц — но допускали отклонение как в плюс, так и в минус.

Известно о наличии у Ирана восьми типов таких ракет. Четыре из них считаются относительно устаревшими, четыре — новыми. К первым относятся жидкотопливные одноступенчатые «Шахаб-3» и разработанные на их базе «Гадр» и «Эмад», а также твердотопливная «Хайбар Шекан».

Именно эти ракеты старого поколения, как заявил представитель Вооруженных сил Ирана Али Саиди, были использованы при первых ударах по Израилю.

В четверг, 19 июня, Иран впервые атаковал Израиль новыми, самыми мощными из имеющихся у него на вооружении ракетами «Седжил-2». Они оснащены твердотопливными двухступенчатыми двигательными установками и способны преодолеть расстояние свыше 2 тысяч км.

У Ирана есть еще три типа современных ракет — жидкотопливная «Хорремшехр-4» и твердотопливные «Фатах-1» и «Хадж Кассем».

Все иранские баллистические ракеты укрыты глубоко под землей в разных местах по всей стране. Но пусковых шахт немного, их расположение известно, а с мобильными пусковыми установками в условиях доминирования израильской авиации в небе Ирана тоже проблема.

Их выход из укрытия, подготовка к пуску и сворачивание занимают много времени, а они сейчас — приоритетная цель. Число пусков иранских баллистических ракет по сравнению с первыми днями войны заметно снизилось.

По оценкам Армии обороны Израиля, к началу конфликта у иранцев было около 360 пусковых установок баллистических ракет. Во вторник, 17 июня, ЦАХАЛ заявил, что половина из них уже уничтожена. Кадров поражения пусковых установок много, но надо учитывать, что среди них могут быть и ложные цели — макеты.