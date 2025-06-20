USD 1.7000
EUR 1.9597
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!
Новость дня
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!

Иранские ракеты из подземелий: что угрожает Израилю?

18:26 555

Иран обладает огромным и разнообразным ракетным арсеналом. У него на вооружении тысячи баллистических и крылатых ракет, которые он постоянно модернизирует. Сколько их по каждому типу, неизвестно, сообщает BBC.

Для Израиля основную угрозу представляют иранские баллистические ракеты средней дальности, то есть те, которые могут лететь дальше, чем на 1000 км — примерно таково расстояние между границами двух стран. Они могут достичь территории Израиля через 10-15 минут после запуска.

Израильские военные источники оценивали численность иранских баллистических ракет средней дальности к началу войны в 2-3 тысячи единиц — но допускали отклонение как в плюс, так и в минус.

Известно о наличии у Ирана восьми типов таких ракет. Четыре из них считаются относительно устаревшими, четыре — новыми. К первым относятся жидкотопливные одноступенчатые «Шахаб-3» и разработанные на их базе «Гадр» и «Эмад», а также твердотопливная «Хайбар Шекан».

Именно эти ракеты старого поколения, как заявил представитель Вооруженных сил Ирана Али Саиди, были использованы при первых ударах по Израилю.

В четверг, 19 июня, Иран впервые атаковал Израиль новыми, самыми мощными из имеющихся у него на вооружении ракетами «Седжил-2». Они оснащены твердотопливными двухступенчатыми двигательными установками и способны преодолеть расстояние свыше 2 тысяч км.

У Ирана есть еще три типа современных ракет — жидкотопливная «Хорремшехр-4» и твердотопливные «Фатах-1» и «Хадж Кассем».

Все иранские баллистические ракеты укрыты глубоко под землей в разных местах по всей стране. Но пусковых шахт немного, их расположение известно, а с мобильными пусковыми установками в условиях доминирования израильской авиации в небе Ирана тоже проблема.

Их выход из укрытия, подготовка к пуску и сворачивание занимают много времени, а они сейчас — приоритетная цель. Число пусков иранских баллистических ракет по сравнению с первыми днями войны заметно снизилось.

По оценкам Армии обороны Израиля, к началу конфликта у иранцев было около 360 пусковых установок баллистических ракет. Во вторник, 17 июня, ЦАХАЛ заявил, что половина из них уже уничтожена. Кадров поражения пусковых установок много, но надо учитывать, что среди них могут быть и ложные цели — макеты.

Экс-глава разведуправления «Моссада»: «У Израиля осталось 2-3 дня…»
Экс-глава разведуправления «Моссада»: «У Израиля осталось 2-3 дня…» наш обзор
18:22 954
ПВО Ирана отражает израильскую атаку
ПВО Ирана отражает израильскую атаку фото; видео; обновлено 18:32
18:32 14613
Иран ударил по Израилю сверхтяжелыми ракетами: число пострадавших растет
Иран ударил по Израилю сверхтяжелыми ракетами: число пострадавших растет фото; видео; обновлено 18:10
18:10 11040
Пашинян встречается с турецкими армянами
Пашинян встречается с турецкими армянами видео; обновлено 17:38
17:38 9692
Суровые приговоры сотрудникам Abzas Media
Суровые приговоры сотрудникам Abzas Media
17:45 1175
Китай отбросил осторожность и открыто помогает России
Китай отбросил осторожность и открыто помогает России The Economist
17:15 2214
Выступает Путин
Выступает Путин
16:55 2836
Ильхам Алиев принял президента UFC
Ильхам Алиев принял президента UFC фото; новость дополнена
15:48 3539
Теперь курды готовятся к Иранскому Курдистану. Что предпринимает Турция?
Теперь курды готовятся к Иранскому Курдистану. Что предпринимает Турция? наша корреспонденция
04:09 8276
Ильхам Алиев подчинил себе Кабмин Нахчывана
Ильхам Алиев подчинил себе Кабмин Нахчывана
14:33 4297
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным наш комментарий; все еще актуально
03:37 10416

ЭТО ВАЖНО

Экс-глава разведуправления «Моссада»: «У Израиля осталось 2-3 дня…»
Экс-глава разведуправления «Моссада»: «У Израиля осталось 2-3 дня…» наш обзор
18:22 954
ПВО Ирана отражает израильскую атаку
ПВО Ирана отражает израильскую атаку фото; видео; обновлено 18:32
18:32 14613
Иран ударил по Израилю сверхтяжелыми ракетами: число пострадавших растет
Иран ударил по Израилю сверхтяжелыми ракетами: число пострадавших растет фото; видео; обновлено 18:10
18:10 11040
Пашинян встречается с турецкими армянами
Пашинян встречается с турецкими армянами видео; обновлено 17:38
17:38 9692
Суровые приговоры сотрудникам Abzas Media
Суровые приговоры сотрудникам Abzas Media
17:45 1175
Китай отбросил осторожность и открыто помогает России
Китай отбросил осторожность и открыто помогает России The Economist
17:15 2214
Выступает Путин
Выступает Путин
16:55 2836
Ильхам Алиев принял президента UFC
Ильхам Алиев принял президента UFC фото; новость дополнена
15:48 3539
Теперь курды готовятся к Иранскому Курдистану. Что предпринимает Турция?
Теперь курды готовятся к Иранскому Курдистану. Что предпринимает Турция? наша корреспонденция
04:09 8276
Ильхам Алиев подчинил себе Кабмин Нахчывана
Ильхам Алиев подчинил себе Кабмин Нахчывана
14:33 4297
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным наш комментарий; все еще актуально
03:37 10416
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться