Экс-глава разведуправления «Моссада»: «У Израиля осталось 2-3 дня…»

Вопрос о продолжительности войны между Израилем и Ираном сводится к простому, но в стратегическом плане критическому вопросу: что истощится раньше – ракеты-перехватчики у Израиля или баллистические ракеты – у Ирана? Ответ на этот вопрос, по сути, и определит военные, политические и моральные горизонты конфликта, перешедшего в фазу регулярного обмена ударами на больших дистанциях. Как утверждается в аналитическом обзоре газеты The New York Times, с начала массированных ракетных атак Ирана по Израилю, ставшими ответом на удары израильских ВВС, система противовоздушной обороны ЦАХАЛа эффективно нейтрализует основную часть угроз. Что дало израильским военным время и пространство для нанесения целенаправленных ударов по военной инфраструктуре Ирана с минимальными потерями на своей территории. Однако этот успех одновременно содержит в себе и парадокс: чем четче и эффективнее работает израильская ПВО, тем быстрее расходуются ракеты-перехватчики, и тем острее встает вопрос их оперативного восполнения.

Несмотря на ощутимое технологическое превосходство, Израиль оказался перед необходимостью жесткого ресурсного планирования. По информации восьми израильских чиновников, пожелавших сохранить инкогнито, ЦАХАЛ начал ограничивать использование перехватчиков, концентрируя их на защите критически важных объектов и густонаселённых районов страны. Как пояснил Ран Кохав, бывший командующий ПВО Израиля, ракеты-перехватчики не являются расходным материалом - их количество ограничено, производство занимает время, а приоритеты использования становятся всё жёстче. Кохав пояснил, что, к примеру, защита нефтеперерабатывающего завода в Хайфе важнее, чем, скажем, перехват иранской ракеты, упавшей в пустыне Негев. В самом начале конфликта израильские аналитики оценили арсенал баллистических ракет Ирана, примерно, в 2 000 единиц. По состоянию на середину недели, по оценке военных, Иран использовал от трети до половины этих ракет, часть из которых была выпущена, часть - уничтожена в результате ударов ВВС Израиля по складам и пусковым точкам. В результате, возможно, из-за осознания риска исчерпания ресурсов, интенсивность иранских обстрелов снизилась. Но одновременно и Израиль продолжает терять свои перехватчики. Только за последние дни Иран выпустил около 400 ракет, из которых 360 были либо перехвачены, либо упали в незаселённых районах. Но официально никто не называет точное количество использованных израильских противоракет, дабы не давать Ирану стратегического преимущества.

Сложившаяся ситуация формирует перед израильскими военными новый вызов: обеспечить баланс между защитой населения и сохранением арсенала на случай затяжной эскалации. На фоне растущих потерь среди мирного населения в Израиле нарастает внутреннее давление. Особенно, если учесть, что при значительном истощении запасов ПВО под удар могут попасть такие стратегические объекты, как ядерный реактор в Димоне или штаб-квартира ЦАХАЛа в Тель-Авиве. Системы противоракетной обороны Израиля включают в себя как проверенные комплексы — Arrow, David’s Sling и Iron Dome, так и недавно внедрённые лазерные технологии. Кроме того, подключены американские ПВО, в том числе, с морских платформ, а также авиация для перехвата дронов. Но даже столь многоуровневая система не может устранить главную проблему — ограниченность ресурсов при постоянной угрозе массированных атак Ирана. Зохар Палти, бывший руководитель разведывательного управления «Моссада», выступил с предостережением. По его словам, у Израиля осталось всего два-три дня, чтобы зафиксировать тактический успех, включая удары по ядерной инфраструктуре Ирана, чтобы завершить операцию на своих условиях. В противном случае затяжной конфликт может подорвать как обороноспособность, так и внутреннюю стабильность Израиля. Палти, имеющий опыт как в разведке, так и в контртеррористической деятельности, подчеркнул, что по своим масштабам текущая война превзошла все прогнозы — ни один из сценариев не предусматривал одновременных фронтов и массовых залпов баллистических ракет.