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Путин угрожает катастрофой

обновлено 20:31
20:31 2760

Президент России Владимир Путин заявил, что если на территорию России будет сброшена «грязная бомба», это может стать последней ошибкой Украины.

«Это было бы колоссальной ошибкой со стороны Украины. Возможно, последней», — отметил он на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин напомнил, что в российской ядерной доктрине прописано зеркальное реагирование на угрозы, и подчеркнул, что ответ России будет очень жестким и, вероятно, катастрофическим как для властей Украины, так и для самой страны.

При этом российский лидер отметил, что у России нет подтвержденных данных о намерениях Киева применить «грязную бомбу». «Слава богу, таких подтверждений у нас нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больной голове они могут появиться», — добавил он.

*** 19:28

Россия не добивается капитуляции Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии ПМЭФ.

«Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле», — сказал Путин.

Так он ответил на вопрос модератора сессии, журналиста из ОАЭ Надима Котеича, который спросил его: «Дональд Трамп пытается добиться того, что он называет «безоговорочной капитуляцией Ирана» в плане его ядерной программы. Вы как президент России ищете ли вы безоговорочной капитуляции со стороны Владимира Зеленского?»

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