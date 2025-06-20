Путин угрожает катастрофой

Президент России Владимир Путин заявил, что если на территорию России будет сброшена «грязная бомба», это может стать последней ошибкой Украины.

«Это было бы колоссальной ошибкой со стороны Украины. Возможно, последней», — отметил он на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин напомнил, что в российской ядерной доктрине прописано зеркальное реагирование на угрозы, и подчеркнул, что ответ России будет очень жестким и, вероятно, катастрофическим как для властей Украины, так и для самой страны.

При этом российский лидер отметил, что у России нет подтвержденных данных о намерениях Киева применить «грязную бомбу». «Слава богу, таких подтверждений у нас нет. Но мы исходим из того, что у кого-то в больной голове они могут появиться», — добавил он.