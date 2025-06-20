Швейцария эвакуировала дипломатов из Ирана в Баку

В министерстве отметили также, что все сотрудники диппредставительства эвакуированы из Тегерана:

«Все сотрудники посольства эвакуированы из Ирана. Они вернутся на территорию Ирана только в том случае, если ситуация стабилизируется. Мы призываем стороны к диалогу с целью стабилизации ситуации».

Министр иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассис заявил, что некоторые сотрудники вместе с послом некоторое время назад покинули Тегеран и прибыли в Азербайджан: «Вслед за ними в Баку была эвакуирована еще одна группа. Ожидается, что эти лица в ближайшее время отправятся в Швейцарию».