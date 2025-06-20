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Швейцария эвакуировала дипломатов из Ирана в Баку

19:35 949

Швейцария объявила о приостановлении деятельности своего посольства в Иране.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Швейцарии.

Сообщается, что данное решение обусловлено интенсивными военными действиями и сложившейся нестабильной ситуацией в Иране.

В министерстве отметили также, что все сотрудники диппредставительства эвакуированы из Тегерана:

«Все сотрудники посольства эвакуированы из Ирана. Они вернутся на территорию Ирана только в том случае, если ситуация стабилизируется. Мы призываем стороны к диалогу с целью стабилизации ситуации».

Министр иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассис заявил, что некоторые сотрудники вместе с послом некоторое время назад покинули Тегеран и прибыли в Азербайджан: «Вслед за ними в Баку была эвакуирована еще одна группа. Ожидается, что эти лица в ближайшее время отправятся в Швейцарию».

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