Израиль не забывает и о Ливане

Израильские самолеты наносят авиаудары по району Аль-Райхан в Иклим-эт-Туффе на юге Ливана, сообщают близневосточные СМИ.

Армия обороны Израиля провела также успешную операцию на юге Ливана, в результате которой ликвидирован один из ключевых командиров «Хезболлы» Мухаммад Хатар аль-Хусейни.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что «некоторое время назад Армия обороны Израиля использовала истребители для атаки на военные объекты террористической организации «Хезболла», на которых размещены ракетные пусковые установки и склады оружия на юге Ливана.

Террористическая организация «Хезболла» пытается возобновить свою деятельность на этих объектах. Наличие оружия и деятельность организации представляют собой вопиющее нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном», — говорится в заявлении.