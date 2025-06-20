Американские авианосцы у берегов Ирана

Вторая авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Nimitz прибудет в район Ближнего Востока в предстоящие выходные.

В состав группы, которая сейчас идет по Индийскому океану, входят четыре ракетных эсминца. В Аравийском море к юго-востоку от побережья Ирана курсирует авианосная ударная группа ВМС США в составе атомного авианосца USS Carl Vinson, ракетного крейсера и двух эсминцев.

В восточную часть Средиземного моря к берегам Израиля направлен американский авианосец USS Gerald Ford.

ВМС США также развернули в Восточном Средиземноморье оперативную группу из трех эсминцев противоракетной обороны на фоне конфликта между Израилем и Ираном. В Красном море находятся еще два ракетных эсминца.