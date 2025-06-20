Путин рассказал, как Россия поддерживает Иран

Президент России Владимир Путин назвал «провокаторами» людей, которые называют Москву ненадежным союзником. Это заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме.
«Те, кто продвигает такие нарративы о ненадежности России как союзника, — провокаторы. Они провоцируют ситуацию. Но это им не поможет. Они не добьются своих целей», — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущего о том, «что он скажет тем, кто говорит, что Россия — ненадежный союзник, потому что она не вступилась за Иран».
Путин отметил, что все происходящие в мире конфликты — совершенно разные.
Президент РФ отметил, что Россия, несмотря на сложность ситуации вокруг Ирана, продолжает работу по ядерному реактору в Бушере.
«Мы, несмотря на всю сложность ситуации вокруг Ирана, построили атомный реактор в Иране, в Бушере. Мы заключили контракт на строительство еще двух атомных реакторов. И мы, несмотря на всю сложность ситуации, несмотря на опасность определенную, мы продолжаем эту работу», - сказал он.
Путин отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился с необходимостью обеспечить безопасность российского персонала на АЭС "Бушер", президент США Дональд Трамп пообещал поддержать эту инициативу.
«Мы, опираясь в данном случае на известный уровень наших отношений с Израилем, восстанавливающиеся отношения с США, мы и перед Израилем поставили вопрос (о безопасности российского персонала на АЭС "Бушер"), и перед президентом Трампом поставили этот вопрос - о том, что мы выполняем там в Иране свои функции, исходя из представлений о праве Ирана на мирный атом и исходя из того, что мы действуем абсолютно в рамках международных норм, мы просим обеспечить безопасность нашего персонала", - сказал Путин.
«Премьер-министр Нетаньяху с этим согласился, и президент Трамп обещал поддержать наши законные требования», - сказал Путин.
"Разве это не поддержка Ирана?" - задал президент РФ риторический вопрос.
Ранее на ПМЭФ, комментируя войну между Израилем и Ираном, Путин сказал, что Россия остается в контакте с обеими сторонами, и что Москва уважает как право Ирана на мирную атомную программу, так и желание Израиля обеспечить свою безопасность.
Иран с 2024 года входит в БРИКС, с 2023-го — в Шанхайскую организацию сотрудничества. В обеих этих блоках Россия играет одну из ключевых ролей, однако они не являются военными.
В рамках российско-украинской войны Иран оказывает помощь России, в частности, поставляя Москве ударные дроны «Шахед».