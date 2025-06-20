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Путин рассказал, как Россия поддерживает Иран

20:57 660

Президент России Владимир Путин назвал «провокаторами» людей, которые называют Москву ненадежным союзником. Это заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме.

«Те, кто продвигает такие нарративы о ненадежности России как союзника, — провокаторы. Они провоцируют ситуацию. Но это им не поможет. Они не добьются своих целей», — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущего о том, «что он скажет тем, кто говорит, что Россия — ненадежный союзник, потому что она не вступилась за Иран».

Путин отметил, что все происходящие в мире конфликты — совершенно разные.

Президент РФ отметил, что Россия, несмотря на сложность ситуации вокруг Ирана, продолжает работу по ядерному реактору в Бушере.

«Мы, несмотря на всю сложность ситуации вокруг Ирана, построили атомный реактор в Иране, в Бушере. Мы заключили контракт на строительство еще двух атомных реакторов. И мы, несмотря на всю сложность ситуации, несмотря на опасность определенную, мы продолжаем эту работу», - сказал он.

Путин отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился с необходимостью обеспечить безопасность российского персонала на АЭС "Бушер", президент США Дональд Трамп пообещал поддержать эту инициативу.

«Мы, опираясь в данном случае на известный уровень наших отношений с Израилем, восстанавливающиеся отношения с США, мы и перед Израилем поставили вопрос (о безопасности российского персонала на АЭС "Бушер"), и перед президентом Трампом поставили этот вопрос - о том, что мы выполняем там в Иране свои функции, исходя из представлений о праве Ирана на мирный атом и исходя из того, что мы действуем абсолютно в рамках международных норм, мы просим обеспечить безопасность нашего персонала", - сказал Путин.

«Премьер-министр Нетаньяху с этим согласился, и президент Трамп обещал поддержать наши законные требования», - сказал Путин.

"Разве это не поддержка Ирана?" - задал президент РФ риторический вопрос.

Ранее на ПМЭФ, комментируя войну между Израилем и Ираном, Путин сказал, что Россия остается в контакте с обеими сторонами, и что Москва уважает как право Ирана на мирную атомную программу, так и желание Израиля обеспечить свою безопасность.

Иран с 2024 года входит в БРИКС, с 2023-го — в Шанхайскую организацию сотрудничества. В обеих этих блоках Россия играет одну из ключевых ролей, однако они не являются военными.

В рамках российско-украинской войны Иран оказывает помощь России, в частности, поставляя Москве ударные дроны «Шахед».

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