Иран в одиночестве. Почему мусульманский мир набрал воды в рот?

Анализ регионального резонанса ирано-израильской войны, сделанный на базе мониторинга арабоязычных СМИ, подводит к выводу, что арабские режимы Ближнего Востока, публично осуждающие израильскую агрессию, в реальности либо молчаливо одобряют её, либо прямо радуются интервенции против Ирана - своего давнего геополитического и сектантского соперника. И пока реальная драма разыгрывается между тремя ключевыми игроками - Израилем, Ираном и Соединенными Штатами, арабский мир, как, собственно, и в двух прошлогодних столкновениях между Израилем и Ираном, наблюдает за ней со стороны.

По словам Надима Катиша, генерального директора телеканала Sky News Arabia, «исламская революция закончилась», салафитский шейх из Египта Хатем аль-Хавини прямо заявил: «Я радуюсь уничтожению шиитов в Иране», а Мухаммад Даудия, бывший министр Иордании, открыто опровергает народное возмущение по поводу участия иорданской армии в перехвате иранских беспилотников. «Вы все это выдумываете!», - заявил он журналисту ливанского телеканала Al-Jadeed. Характерно в этой связи заявление иорданского исследователя Айман Ханити, который отметил: «В Иордании наряду со скрытым одобрением действий ЦАХАЛа и надеждой на окончание иранской угрозы, присутствует серьёзный страх, что Израиль, опьянев от силы, начнёт аннексию и перемещение палестинцев. Этот страх особенно ощутим в Иордании». Примерно такая же риторика отражает настроение во многих суннитских элитах. В ней бросается в глаза не столько поддержка Израиля, сколько глубокое удовлетворение от ослабления Ирана и символического завершения его «экспортной революции», в которых арабский мир видит стратегический сдвиг.

Амр Шобаки, египетский политолог, комментирует: «Атака выявила глубокий разрыв в национальных возможностях между Израилем и Ираном». Высокопоставленный представитель ФАТХ Набиль Амро отмечает: «За последние 20 месяцев Израиль продемонстрировал абсолютное превосходство на всех фронтах». А саудовский аналитик Абдель Гани аль-Кинди делает ещё более резкий вывод: «Доказано, что рациональное мышление и наука предпочтительнее идеологий и пустых лозунгов». При этом все арабские государства — от Саудовской Аравии до Иордании — публично осудили израильскую операцию. Причина — не столько в любви к Тегерану, сколько в страхе перед тем, что ослабленный Иран может обрушить свою ярость на всех, кого он заподозрит в сотрудничестве с Израилем. И прежде всего на монархии Персидского залива. Тем временем Тегеран столкнулся с серьёзным политическим и дипломатическим одиночеством. «Хезболла», до последнего считавшаяся форпостом иранского влияния в Ливане, ограничилась символической поддержкой. В ответ на вопрос ливанского журналиста, почему «Хезболла» отсиживается в стороне, когда израильтяне бомбят Тегеран, Махмуд Камати, заместитель главы политсовета этой организации, сказал: «Иран не запрашивал военной помощи, а потому мы поддерживаем его только политически и информационно».

А ливанский телеведущий Валид Аббуд в своей передаче высказался в адрес Ирана ещё жёстче: «Улетайте от нас со своим оружием, беспилотниками, трубами и вашим верховным лидером. Мы не хотим быть частью вашей оси». В Сирии, где действует новый режим, враждебно настроенный к Тегерану, реакция на удары Израиля была сдержанно-позитивной. В Ираке шиитские ополчения также не рвутся в бой, оставляя Ирану возможность разбираться с израильтянами в одиночку. Единственными, кто остаётся верными Тегерану — это хуситы в Йемене, но и они способны лишь на единичные «уколы», а не на стратегическое влияние. Частично свет на причину такой реакции пролил профессор Эли Фуда из Иерусалимского университета, отметивший, что «многие арабские страны тайно участвуют в координации с Израилем — через системы ПВО, созданные после Авраамовых соглашений. И самолетам израильских ВВС, возможно, даже разрешено пересекать воздушное пространство этих государств».