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Иран в одиночестве. Почему мусульманский мир набрал воды в рот?

война миров
Айдын Керимов, автор haqqin.az
20:50 810

Анализ регионального резонанса ирано-израильской войны, сделанный на базе мониторинга арабоязычных СМИ, подводит к выводу, что арабские режимы Ближнего Востока, публично осуждающие израильскую агрессию, в реальности либо молчаливо одобряют её, либо прямо радуются интервенции против Ирана - своего давнего геополитического и сектантского соперника.

И пока реальная драма разыгрывается между тремя ключевыми игроками - Израилем, Ираном и Соединенными Штатами, арабский мир, как, собственно, и в двух прошлогодних столкновениях между Израилем и Ираном, наблюдает за ней со стороны.

Исламский мир с равнодушием взирает на интервенцию против Ирана

По словам Надима Катиша, генерального директора телеканала Sky News Arabia, «исламская революция закончилась», салафитский шейх из Египта Хатем аль-Хавини прямо заявил: «Я радуюсь уничтожению шиитов в Иране», а Мухаммад Даудия, бывший министр Иордании, открыто опровергает народное возмущение по поводу участия иорданской армии в перехвате иранских беспилотников. «Вы все это выдумываете!», - заявил он журналисту ливанского телеканала Al-Jadeed.

Характерно в этой связи заявление иорданского исследователя Айман Ханити, который отметил:

«В Иордании наряду со скрытым одобрением действий ЦАХАЛа и надеждой на окончание иранской угрозы, присутствует серьёзный страх, что Израиль, опьянев от силы, начнёт аннексию и перемещение палестинцев. Этот страх особенно ощутим в Иордании».

Примерно такая же риторика отражает настроение во многих суннитских элитах. В ней бросается в глаза не столько поддержка Израиля, сколько глубокое удовлетворение от ослабления Ирана и символического завершения его «экспортной революции», в которых арабский мир видит стратегический сдвиг.

Высокопоставленный представитель ФАТХ Набиль Амро рукоплещет сионистскому государству

Амр Шобаки, египетский политолог, комментирует: «Атака выявила глубокий разрыв в национальных возможностях между Израилем и Ираном». Высокопоставленный представитель ФАТХ Набиль Амро отмечает: «За последние 20 месяцев Израиль продемонстрировал абсолютное превосходство на всех фронтах». А саудовский аналитик Абдель Гани аль-Кинди делает ещё более резкий вывод: «Доказано, что рациональное мышление и наука предпочтительнее идеологий и пустых лозунгов».

При этом все арабские государства — от Саудовской Аравии до Иордании — публично осудили израильскую операцию. Причина — не столько в любви к Тегерану, сколько в страхе перед тем, что ослабленный Иран может обрушить свою ярость на всех, кого он заподозрит в сотрудничестве с Израилем. И прежде всего на монархии Персидского залива.

Тем временем Тегеран столкнулся с серьёзным политическим и дипломатическим одиночеством. «Хезболла», до последнего считавшаяся форпостом иранского влияния в Ливане, ограничилась символической поддержкой. В ответ на вопрос ливанского журналиста, почему «Хезболла» отсиживается в стороне, когда израильтяне бомбят Тегеран, Махмуд Камати, заместитель главы политсовета этой организации, сказал: «Иран не запрашивал военной помощи, а потому мы поддерживаем его только политически и информационно».

"Хезболла" выжидает... И сама не знает, чего

А ливанский телеведущий Валид Аббуд в своей передаче высказался в адрес Ирана ещё жёстче: «Улетайте от нас со своим оружием, беспилотниками, трубами и вашим верховным лидером. Мы не хотим быть частью вашей оси».

В Сирии, где действует новый режим, враждебно настроенный к Тегерану, реакция на удары Израиля была сдержанно-позитивной. В Ираке шиитские ополчения также не рвутся в бой, оставляя Ирану возможность разбираться с израильтянами в одиночку. Единственными, кто остаётся верными Тегерану — это хуситы в Йемене, но и они способны лишь на единичные «уколы», а не на стратегическое влияние.

Частично свет на причину такой реакции пролил профессор Эли Фуда из Иерусалимского университета, отметивший, что «многие арабские страны тайно участвуют в координации с Израилем — через системы ПВО, созданные после Авраамовых соглашений. И самолетам израильских ВВС, возможно, даже разрешено пересекать воздушное пространство этих государств».

Арабские режимы Ближнего Востока, публично осуждающие израильскую агрессию, в реальности молчаливо одобряют её

В комментариях арабских СМИ довольно часто высказывается надежда на то, что в случае нейтрализации иранской ядерной программы можно будет говорить о начале нового, более стабильного регионального порядка. Из чего вовсе не следует, что арабские режимы готовы к открытой нормализации отношений с Израилем. Как подчёркивают источники в Саудовской Аравии, даже в случае масштабного военного успеха Израиля нормализация без подвижек в палестинском вопросе останется невозможной.

Пока же дымовая завеса от ударов по Тегерану и Тель-Авиву оставила в тени события в секторе Газа, где продолжается изматывающая и жестокая военная кампания Израиля. Однако ХАМАС, даже несмотря на ослабление своего ключевого союзника — Ирана, не проявляет признаков готовности к компромиссу.

Подводя итоги, можно предположить, что после завершения операции «Ам Калави» мир на Ближнем Востоке будет не менее противоречивым. И именно арабские режимы будут решающим фактором в том, станет ли ирано-израильский конфликт финалом исламской революции или же прологом к новому региональному порядку.

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