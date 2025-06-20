Трамп снова требует расследовать выборы

Независимые расследования неоднократно устанавливали отсутствие масштабных фальсификаций на выборах 2020 года. Эксперты опровергли обвинения Трампа в нарушениях, а все судебные дела о мошенничестве, которые ранее подавали президент и его союзники, провалились в судах.

Специальные прокуроры — это независимые третьи стороны, которых генеральный прокурор назначает для надзора за расследованиями в случаях, когда у Министерства юстиции может возникнуть конфликт интересов. Трамп не может самостоятельно распорядиться о назначении спецпрокурора, однако генеральный прокурор Пэм Бонди — близкий союзник президента, которая до сих пор действовала в соответствии с его повесткой, — может принять решение о таком назначении в ответ на его просьбу. Министерство юстиции пока не ответило на запрос о комментарии.

Продолжающиеся заявления Трампа о том, что выборы 2020 года были «сфальсифицированы», появились после того, как спецпрокурор Джек Смит и Минюст во время президентства Джо Байдена утверждали, что Трамп выдвигал обвинения в мошенничестве на выборах в 2020 году, заведомо зная, что они ложные. В судебных документах по федеральному уголовному делу о попытках Трампа отменить результаты выборов 2020 года прокуроры утверждали, что высокопоставленные советники неоднократно говорили президенту об отсутствии доказательств масштабного мошенничества.

Трамп был дважды обвинен в попытках отменить результаты выборов 2020 года, в том числе за якобы оказанное давление на должностных лиц штатов и законодателей с требованием отклонить результаты на основании его обвинений в мошенничестве. Федеральное дело было в итоге прекращено после переизбрания Трампа в ноябре из-за политики Минюста не преследовать действующих президентов, однако Джек Смит своем докладе указал, что считает доказательную базу достаточной для передачи их в суд. Дело в Джорджии продолжается, хотя его будущее под вопросом после решения суда штата о дисквалификации окружного прокурора Фани Уиллис.