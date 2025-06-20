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Правые Германии в поддержку Ирана

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Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az
21:18 2180

«Альтернатива для Германии» (АдГ) обвиняет еврейское государство в поджоге Ближнего Востока, в том, что оно втягивает Европу в катастрофу, и атакует канцлера ФРГ за его поддержку Израиля.

На фоне беспрецедентного конфликта на Ближнем Востоке лидеры крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» - 46-летняя Алиса Вайдель и 50-летний Тино Хрупалла выступили с программным заявлением, которое можно назвать историческим поворотом: игнорируя право еврейского государства на самооборону, партия АдГ фактически встала на сторону врагов Израиля.

46-летняя Алиса Вайдель и 50-летний Тино Хрупалла выступили с программным заявлением, которое можно назвать историческим поворотом

В заявлении лидеров АдГ не было ни слова о ядерной угрозе со стороны Ирана, ни осуждения финансирования терроризма, ни упоминания о призывах Тегерана стереть Израиль с карты. А присутствовала исключительно тревога за безопасность Германии.

«Акты войны между Израилем и Ираном усугубляют конфликт на Ближнем Востоке, - говорится в заявлении АдГ. - Эта эскалация беспокоит нас и угрожает безопасности Германии, Европы и всего мира».

Особое негодование у руководства АдГ вызвал комментарий канцлера Фридриха Мерца, заявившего, что Израиль «делает в Иране грязную работу за всех нас». Вайдель и Хрупалла назвали слова канцлера «неприемлемыми» и «наносящими ущерб репутации Германии».

Канцлер Мерц под огнем правых и националистов

Пол Зимиак, эксперт по внешней политике от ХДС, резко раскритиковал позицию правых, заявив:

«Лидеры АдГ более разъярены высказываниями канцлера Германии, чем действиями исламистского режима. Это политическое саморазоблачение. Они не сказали ни слова против шариатской диктатуры, которая финансирует террор и напрямую угрожает безопасности Германии».

Зимиак подчеркнул, что подобная позиция АдГ — это не защита интересов Германии, а капитуляция перед врагами демократии:

«Если ты не осуждаешь радикальных исламистов, значит, ты не понял, в какой точке истории мы находимся».

Эта фракция видит в Израиле не жертву агрессии, а её источник

Следует отметить, что внутри самой АдГ давно уже тлеет идеологический конфликт. Произраильская фракция, выступающая за приверженность западным ценностям и твёрдую линию против радикального ислама, сегодня, по сути, оттеснена на второй план – победу одержала группировка, связанная с националистическим крылом АдГ, в частности, с лидером тюрингенского отделения Бьорном Хёке, чьи высказывания давно вызывают тревогу у антифашистских организаций.

Эта фракция видит в Израиле не жертву агрессии, а её источник. В результате миф о «могущественном еврейском государстве», манипулирующим глобальными процессами, фактически стал сегодня частью политической риторики крайне правой партии.

Символический и идеологический сдвиг АдГ от прозападной риторики к позиции антилиберальной оси — с оглядкой на Тегеран, Москву и Дамаск — не остался незамеченным. В дипломатических кругах ЕС уже говорят о разрыве между этой партией и западным консенсусом по вопросам безопасности.

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