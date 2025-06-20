Правые Германии в поддержку Ирана

«Альтернатива для Германии» (АдГ) обвиняет еврейское государство в поджоге Ближнего Востока, в том, что оно втягивает Европу в катастрофу, и атакует канцлера ФРГ за его поддержку Израиля. На фоне беспрецедентного конфликта на Ближнем Востоке лидеры крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» - 46-летняя Алиса Вайдель и 50-летний Тино Хрупалла выступили с программным заявлением, которое можно назвать историческим поворотом: игнорируя право еврейского государства на самооборону, партия АдГ фактически встала на сторону врагов Израиля.

В заявлении лидеров АдГ не было ни слова о ядерной угрозе со стороны Ирана, ни осуждения финансирования терроризма, ни упоминания о призывах Тегерана стереть Израиль с карты. А присутствовала исключительно тревога за безопасность Германии. «Акты войны между Израилем и Ираном усугубляют конфликт на Ближнем Востоке, - говорится в заявлении АдГ. - Эта эскалация беспокоит нас и угрожает безопасности Германии, Европы и всего мира». Особое негодование у руководства АдГ вызвал комментарий канцлера Фридриха Мерца, заявившего, что Израиль «делает в Иране грязную работу за всех нас». Вайдель и Хрупалла назвали слова канцлера «неприемлемыми» и «наносящими ущерб репутации Германии».

Пол Зимиак, эксперт по внешней политике от ХДС, резко раскритиковал позицию правых, заявив: «Лидеры АдГ более разъярены высказываниями канцлера Германии, чем действиями исламистского режима. Это политическое саморазоблачение. Они не сказали ни слова против шариатской диктатуры, которая финансирует террор и напрямую угрожает безопасности Германии». Зимиак подчеркнул, что подобная позиция АдГ — это не защита интересов Германии, а капитуляция перед врагами демократии: «Если ты не осуждаешь радикальных исламистов, значит, ты не понял, в какой точке истории мы находимся».