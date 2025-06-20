Евросоюз передумал снижать потолок цен на российскую нефть

Евросоюз отказался от планов снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, сообщает Politico со ссылкой на два дипломатических источника.

Такое решение связано с войной Израиля и Ирана, которая может привести к росту цен на нефть.

«На встрече G7 [Большой семерки] на этой неделе все страны согласились с тем, что они предпочли бы не принимать решение прямо сейчас», — сказал один из дипломатов и добавил, что «цены были довольно близки к предельным значениям, но сейчас то растут, то падают, ситуация слишком нестабильна на данный момент».