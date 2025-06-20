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Путин: Отказ от газа обошелся Европе в €200 млрд

22:32 588

Европейские государства потеряли около €200 млрд, потому что отказались от поставок российского газа, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ).

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«Наши эксперты посчитали, да и не наши тоже, кстати, Евростат тоже дает: ущерб еврозоны только от отказа на [российский] газ составил где-то около €200 млрд», — отметил глава государства.

Этот процесс сопровождается общим подъемом цен на газ, уточнил президент.

О том, что американский бизнес потерял более $300 млрд от ухода с российского рынка после начала военной операции в Украине, сообщил в феврале глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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