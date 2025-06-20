USD 1.7000
EUR 1.9597
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!
Новость дня
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!

Путин пообещал проблемы тем, кто мешает «теневому флоту»

22:44 998

Усилия «нагадить» и навредить «теневому флоту» России приведут к общим проблемам, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«И попытки нанести нам какой-то ущерб или урон, в том числе по так называемому теневому флоту — они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — предупредил президент.

По его словам, усилия скажутся на мировых ценах и отразятся на тех странах, которые пытаются навредить России.

В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия (позже к ним присоединилась Швейцария) ввели потолок цен на российскую нефть. Если продукция продается дороже потолка ($60 за баррель), то компании из стран G7 не смогут оказывать услуги, которые сопровождают транспортировку нефти.

Корабли российского «теневого флота», как считают западные страны, Россия использует при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций. Москва называет санкции неэффективными, нелегитимными и требуют их отменить.

В городах Ирана сильные взрывы
В городах Ирана сильные взрывы фото; видео; обновлено 23:10
23:10 20053
Диктатор со стеной или тень на стене диктатуры?
Диктатор со стеной или тень на стене диктатуры? взлет и крах
21:40 2099
Трамп срочно собрал совещание по Ирану
Трамп срочно собрал совещание по Ирану новость дополнена
22:24 2094
Итоги переговоров Ирана с «евротройкой»
Итоги переговоров Ирана с «евротройкой» видео; обновлено 22:52
22:52 6434
Правые Германии в поддержку Ирана
Правые Германии в поддержку Ирана горячая тема
21:18 2189
Министр обороны Италии: У НАТО нет причин для существования
Министр обороны Италии: У НАТО нет причин для существования
21:30 1910
Иран в одиночестве. Почему мусульманский мир набрал воды в рот?
Иран в одиночестве. Почему мусульманский мир набрал воды в рот? война миров
20:50 3747
Экс-глава разведуправления «Моссада»: «У Израиля осталось 2-3 дня…»
Экс-глава разведуправления «Моссада»: «У Израиля осталось 2-3 дня…» наш обзор
18:22 7197
Путин: «...Вся Украина наша»
Путин: «...Вся Украина наша» обновлено 19:52
19:52 9578
В Баку судят известного француза. В деле и миллиардер Фархад Ахмедов
В Баку судят известного француза. В деле и миллиардер Фархад Ахмедов наши подробности
17:54 4105
Путин рассказал, как Россия поддерживает Иран
Путин рассказал, как Россия поддерживает Иран
20:57 2274

ЭТО ВАЖНО

В городах Ирана сильные взрывы
В городах Ирана сильные взрывы фото; видео; обновлено 23:10
23:10 20053
Диктатор со стеной или тень на стене диктатуры?
Диктатор со стеной или тень на стене диктатуры? взлет и крах
21:40 2099
Трамп срочно собрал совещание по Ирану
Трамп срочно собрал совещание по Ирану новость дополнена
22:24 2094
Итоги переговоров Ирана с «евротройкой»
Итоги переговоров Ирана с «евротройкой» видео; обновлено 22:52
22:52 6434
Правые Германии в поддержку Ирана
Правые Германии в поддержку Ирана горячая тема
21:18 2189
Министр обороны Италии: У НАТО нет причин для существования
Министр обороны Италии: У НАТО нет причин для существования
21:30 1910
Иран в одиночестве. Почему мусульманский мир набрал воды в рот?
Иран в одиночестве. Почему мусульманский мир набрал воды в рот? война миров
20:50 3747
Экс-глава разведуправления «Моссада»: «У Израиля осталось 2-3 дня…»
Экс-глава разведуправления «Моссада»: «У Израиля осталось 2-3 дня…» наш обзор
18:22 7197
Путин: «...Вся Украина наша»
Путин: «...Вся Украина наша» обновлено 19:52
19:52 9578
В Баку судят известного француза. В деле и миллиардер Фархад Ахмедов
В Баку судят известного француза. В деле и миллиардер Фархад Ахмедов наши подробности
17:54 4105
Путин рассказал, как Россия поддерживает Иран
Путин рассказал, как Россия поддерживает Иран
20:57 2274
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться