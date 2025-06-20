Путин пообещал проблемы тем, кто мешает «теневому флоту»

«И попытки нанести нам какой-то ущерб или урон, в том числе по так называемому теневому флоту — они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — предупредил президент.

Усилия «нагадить» и навредить «теневому флоту» России приведут к общим проблемам, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

По его словам, усилия скажутся на мировых ценах и отразятся на тех странах, которые пытаются навредить России.

В декабре 2022 года страны G7, ЕС и Австралия (позже к ним присоединилась Швейцария) ввели потолок цен на российскую нефть. Если продукция продается дороже потолка ($60 за баррель), то компании из стран G7 не смогут оказывать услуги, которые сопровождают транспортировку нефти.

Корабли российского «теневого флота», как считают западные страны, Россия использует при перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в обход санкций. Москва называет санкции неэффективными, нелегитимными и требуют их отменить.