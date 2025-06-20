В США решения по Украине принимает лишь Трамп

Решения по конфликту между Россией и Украиной в США будет принимать исключительно президент Дональд Трамп.

«Только президент [Трамп] может принять решение о том, как действовать дальше по конфликту между РФ и Украиной», — отметила представитель Госдепа.

Она добавила, что США внимательно следят за переговорами между Москвой и Киевом и остаются вовлеченными в процесс. По ее словам, «единственный способ завершить этот конфликт — чтобы обе стороны встретились и пришли к соглашению».