Зеленский о заявлении Путина: Пусть посмотрит на Иран

«Сегодня был очень подробный доклад по фронту, особое внимание уделили Сумщине и действиям в приграничье. Хочу поблагодарить наши подразделения за стойкость. У россиян там были разные планы и намерения — абсолютно безумные, как всегда. Мы сдерживаем и уничтожаем их, защищаем нашу Сумскую область», — подчеркнул Зеленский.

Российские военные показывают, что не намерены прекращать огонь и готовы продолжать воевать, з аявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

Также глава украинского государства рассказал, что подробно обсуждались договоренности по поставкам оружия: контракты, финансирование и конкретные обязательства партнеров.

«Объем поддержки на этот год — самый большой за всю полномасштабную войну. Поручил усилить работу с партнерами ради инвестиций в наше производство, в наше оружие. Мы готовим новую платформу для таких производств. Это долговременная и системная работа, и я благодарен каждой стране, которая уже участвует», — отметил президент.

Зеленский добавил, что на следующей неделе готовятся новые договоренности с партнерами из НАТО.

«Речь прежде всего о технологиях, дронах и снарядах к артиллерии. Отдельно работаем над дронами-перехватчиками, которые должны усилить защиту от «шахедов». Несколько отечественных предприятий уже демонстрируют результаты. Мы сотрудничаем с партнерами для увеличения финансирования, и я уверен — оно будет. Объемы производства перехватчиков растут», — сообщил президент.

Он также поручил подготовить дополнительные возможности сотрудничества в рамках «коалиции желающих», которая должна усилить общую архитектуру безопасности.

«Россияне сегодня вновь открыто и цинично заявили, что не хотят прекращать огонь и хотят воевать. Это означает, что им пока не больно от давления мира. Или они пытаются это показать. Российская экономика уже деградирует, и мы будем поддерживать этот процесс. Аятолла Путин может посмотреть на своих друзей в Иране и увидеть, к чему приводят такие режимы и какую отсталость они доводят свои страны. Мы будем принимать больше решений для восстановления безопасности», — сказал Зеленский.

Ранее российский президент Владимир Путин во время ПМЭФ заявил, что у российской армии «нет задачи забрать Сумы», однако он не исключил оккупации этого города в Украине в дальнейшем.