USD 1.7000
EUR 1.9597
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!
Новость дня
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!

Зеленский о заявлении Путина: Пусть посмотрит на Иран

20 июня 2025, 23:49 2405

Российские военные показывают, что не намерены прекращать огонь и готовы продолжать воевать, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

«Сегодня был очень подробный доклад по фронту, особое внимание уделили Сумщине и действиям в приграничье. Хочу поблагодарить наши подразделения за стойкость. У россиян там были разные планы и намерения — абсолютно безумные, как всегда. Мы сдерживаем и уничтожаем их, защищаем нашу Сумскую область», — подчеркнул Зеленский.

Также глава украинского государства рассказал, что подробно обсуждались договоренности по поставкам оружия: контракты, финансирование и конкретные обязательства партнеров.

«Объем поддержки на этот год — самый большой за всю полномасштабную войну. Поручил усилить работу с партнерами ради инвестиций в наше производство, в наше оружие. Мы готовим новую платформу для таких производств. Это долговременная и системная работа, и я благодарен каждой стране, которая уже участвует», — отметил президент.

Зеленский добавил, что на следующей неделе готовятся новые договоренности с партнерами из НАТО.

«Речь прежде всего о технологиях, дронах и снарядах к артиллерии. Отдельно работаем над дронами-перехватчиками, которые должны усилить защиту от «шахедов». Несколько отечественных предприятий уже демонстрируют результаты. Мы сотрудничаем с партнерами для увеличения финансирования, и я уверен — оно будет. Объемы производства перехватчиков растут», — сообщил президент.

Он также поручил подготовить дополнительные возможности сотрудничества в рамках «коалиции желающих», которая должна усилить общую архитектуру безопасности.

«Россияне сегодня вновь открыто и цинично заявили, что не хотят прекращать огонь и хотят воевать. Это означает, что им пока не больно от давления мира. Или они пытаются это показать. Российская экономика уже деградирует, и мы будем поддерживать этот процесс. Аятолла Путин может посмотреть на своих друзей в Иране и увидеть, к чему приводят такие режимы и какую отсталость они доводят свои страны. Мы будем принимать больше решений для восстановления безопасности», — сказал Зеленский.

Ранее российский президент Владимир Путин во время ПМЭФ заявил, что у российской армии «нет задачи забрать Сумы», однако он не исключил оккупации этого города в Украине в дальнейшем.

Довоевались: ресурсы исчерпаны
Довоевались: ресурсы исчерпаны горячая тема
01:02 1391
Диктатор со стеной или тень на стене диктатуры?
Диктатор со стеной или тень на стене диктатуры? взлет и крах
20 июня 2025, 21:40 3053
Микаил Джаббаров начинает разведку в Узбекистане
Микаил Джаббаров начинает разведку в Узбекистане
01:18 433
Правые Германии в поддержку Ирана
Правые Германии в поддержку Ирана горячая тема
20 июня 2025, 21:18 2996
Взрывы на севере Израиля. А глава Генштаба призвал готовиться «к длительной войне»
Взрывы на севере Израиля. А глава Генштаба призвал готовиться «к длительной войне» новость дополнена
00:49 1067
Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна видео; обновлено 23:59
20 июня 2025, 23:59 19094
Путин: «...Вся Украина наша»
Путин: «...Вся Украина наша» обновлено 19:52
20 июня 2025, 19:52 10880
Зеленский о заявлении Путина: Пусть посмотрит на Иран
Зеленский о заявлении Путина: Пусть посмотрит на Иран
20 июня 2025, 23:49 2406
Трамп срочно собрал совещание по Ирану
Трамп срочно собрал совещание по Ирану новость дополнена
20 июня 2025, 22:24 3216
Итоги переговоров Ирана с «евротройкой»
Итоги переговоров Ирана с «евротройкой» видео; обновлено 22:52
20 июня 2025, 22:52 7552
Министр обороны Италии: У НАТО нет причин для существования
Министр обороны Италии: У НАТО нет причин для существования
20 июня 2025, 21:30 2647

ЭТО ВАЖНО

Довоевались: ресурсы исчерпаны
Довоевались: ресурсы исчерпаны горячая тема
01:02 1391
Диктатор со стеной или тень на стене диктатуры?
Диктатор со стеной или тень на стене диктатуры? взлет и крах
20 июня 2025, 21:40 3053
Микаил Джаббаров начинает разведку в Узбекистане
Микаил Джаббаров начинает разведку в Узбекистане
01:18 433
Правые Германии в поддержку Ирана
Правые Германии в поддержку Ирана горячая тема
20 июня 2025, 21:18 2996
Взрывы на севере Израиля. А глава Генштаба призвал готовиться «к длительной войне»
Взрывы на севере Израиля. А глава Генштаба призвал готовиться «к длительной войне» новость дополнена
00:49 1067
Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна видео; обновлено 23:59
20 июня 2025, 23:59 19094
Путин: «...Вся Украина наша»
Путин: «...Вся Украина наша» обновлено 19:52
20 июня 2025, 19:52 10880
Зеленский о заявлении Путина: Пусть посмотрит на Иран
Зеленский о заявлении Путина: Пусть посмотрит на Иран
20 июня 2025, 23:49 2406
Трамп срочно собрал совещание по Ирану
Трамп срочно собрал совещание по Ирану новость дополнена
20 июня 2025, 22:24 3216
Итоги переговоров Ирана с «евротройкой»
Итоги переговоров Ирана с «евротройкой» видео; обновлено 22:52
20 июня 2025, 22:52 7552
Министр обороны Италии: У НАТО нет причин для существования
Министр обороны Италии: У НАТО нет причин для существования
20 июня 2025, 21:30 2647
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться