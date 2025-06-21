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Экстренное заявление Трампа: «Ведем переговоры с Ираном»

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00:04 2391

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с представителями Ирана, отметив, что Тегеран не хочет вести переговоры с Европой. Конкретных имен собеседников он не называл.

По его словам, Европа вряд ли сможет помочь снизить напряженность между Израилем и Ираном.

Трамп назвал использование Сухопутных войск США в Иране крайним вариантом и заявил, что пока не готов обсуждать этот сценарий.

Отвечая на вопрос о возможности поддержки перемирия между Израилем и Ираном для проведения переговоров, Трамп сказал: «Я мог бы, это зависит от обстоятельств», добавив, что остановить обмен ударами между странами очень сложно.

Трамп заявил, что не будет призывать Израиль к остановке ударов по Ирану. «Я думаю, такой запрос сейчас было бы сложно сделать. Если кто-то побеждает, это немного сложнее сделать, чем если кто-то не побеждает».

Журналисты спросили Трампа, на какое время он отложил свое решение, вступать ли в войну с Ираном на стороне Израиля. Накануне Дональд Трамп объявил, что примет решение в течение двух недель; наблюдатели замечали, что президент довольно часто говорит, что предпримет какие-то действия через недели, а по их истечении ничего не происходит.

«Я даю им [Ирану] период времени, и я бы сказал, что две недели — это максимум», — ответил Трамп.

Президент США также заявил, что заслужил «четыре или пять» Нобелевских премий мира. «Они должны были бы дать мне Нобелевскую премию за Руанду и, если вы помните, Конго, Сербию, Косово… Большая премия — это Индия и Пакистан. Я должен был получить ее четыре или пять раз. Я должен был бы получить ее за «Авраамовы соглашения» — они тоже были бы хорошими. Но они не дадут мне Нобелевскую премию, потому что ее дают только либералам», — сказал он.

В свою очередь, представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что администрация США не обсуждает возможные последствия ударов Израиля по иранской атомной электростанции «Бушер» или другим ядерным объектам. На вопросы журналистов она рекомендовала обращаться напрямую к израильскому правительству и отказалась рассуждать о гипотетических сценариях.

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