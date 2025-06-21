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Взрывы на севере Израиля. А глава Генштаба призвал готовиться «к длительной войне»

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00:49 1069

Поздно вечером 20 июня в израильском городе Хайфа и его окрестностях были слышны взрывы.

По предварительным данным, израильские системы ПВО и ВВС отражают атаку беспилотных летательных аппаратов.

Представитель муниципалитета Кирьят-Яма сообщил, что взрывы слышны по всей Хайфе и районах Кирайот. По его словам, перехват беспилотников происходит в районе моря и при необходимости будут активированы оповещения в соответствии с установленной политикой безопасности.

Глава Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир

Глава Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что израильтяне должны подготовиться к «длительной кампании» против Ирана, чтобы «устранить угрозу такого масштаба».

Замир отметил, что Иран «в течение многих лет разрабатывал четкий план по уничтожению Государства Израиль» и что в последние месяцы «план достиг точки невозврата, когда возможности достигли оперативной готовности».

Он подчеркнул, что усилия Ирана по созданию баллистических ракет, его доверенные лица на Ближнем Востоке и ядерные достижения «вынудили нас нанести упреждающий удар».

«Армия обороны Израиля не будет стоять в стороне и наблюдать за развитием угроз», — сказал он.

По словам Замира, армия Израиля «готовилась к этой операции в течение многих лет», и она была начата «благодаря совпадению оперативных и стратегических условий». «Если бы мы задержались, был риск потерять эти условия и вступить в кампанию в будущем с позиции явно невыгодной…» — сказал он.

Глава Генштаба считает, что первые внезапные удары армии Израиля по Ирану «принесли исключительные результаты»: «Мы уничтожили высшее командование противника, нанесли серьезный ущерб компонентам ядерной программы, открыли воздушный коридор в Тегеран, идентифицировали и уничтожили около половины ракетных пусковых установок…»

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