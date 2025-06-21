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Довоевались: ресурсы исчерпаны

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Фарид Исаев, автор haqqin.az
01:02 1405

Пока Путин бодрится и бросается звучными фразами о том, что «вся Украина наша», мероприятие, на котором делались эти заявления - Петербургский международный экономический форум - самым очевидным образом демонстрирует, куда вождь завел страну.

Что интересно и показательно, не речи российского президента, а выступление главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной привлекло основное внимание участников и наблюдателей. Потому что всем очевидно, что Путин будет успокаивать и приукрашивать, а главная ответственная за финансовое благополучие российского хозяйства смотрит на вещи куда более трезво. Да, Набиуллина вряд ли говорит все, что знает, и наверняка не так резко, как ей хотелось бы, но живет в реальном мире и описывает его адекватно. И в то время как Путин рассказывал о том, как «наши корабли бороздят просторы Вселенной», она просто и ясно заявила, что ресурсы роста российской экономики исчерпаны.

Почему Набиуллину слушали с большим интересом, чем Путина?!

«Мы росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы», - заявила она. Глава Центробанка напомнила о том, что в стране не осталось свободных рабочих рук, «многие компании просто столкнулись с дефицитом рабочей силы». Она не говорит о том, что это в значительной мере связано с отвлечением сотен тысяч мужчин на войну и с оттоком нежелающих воевать за границу, но это и так всем понятно. Оставшихся, как пылесосом, всасывает оборонная промышленность, оголяя другие сектора экономики. Уровень безработицы сейчас, по данным Росстата, находится на исторически минимальных значениях - 2,3%, дефицит кадров оценивается в пару миллионов человек, по самым нестрогим прикидкам.

Другой ресурс, производственные мощности, также выбран практически полностью. Росстат оценивает уровень загрузки мощностей на предприятиях в 80%, что также является рекордом в современной истории России.

«Добавлю к этому и накопленные ресурсы бюджета ФНБ (Фонда национального благосостояния), который на инвестиции тратится. Это и запас капитала банковской системы, который был основой для ускоренного кредитования», - говорит Набиуллина. Ликвидные активы ФНБ, проиллюстрируем слова главы Центробанка, за время после начала «СВО» сократились втрое - до 2,8 триллиона рублей. Запасы валюты в Фонде снизились до 153,7 миллиарда юаней, наименьшее значение с 2008 года, года ФНБ был создан. Золотой запас составляет 139,5 тонны, а до войны был больше 400 тонн.

Ликвидные активы ФНБ за время после начала «СВО» сократились втрое - до 2,8 триллиона рублей

Выводы несложные: нет свободных рабочих рук, промышленных мощностей и инвестиций для расширения производства – неоткуда взяться росту экономики. А этого роста и нет: прибыли российского бизнеса в марте обвалились на треть, а в нефтегазовом секторе, стратегически важном для российской экономики, – вдвое. За счет перегретой «оборонки» как-то еще удается получать цифры роста ВВП, но гражданские отрасли в загоне и начали заметно сокращаться.

Набиуллину дружно критикуют за высокую базовую ставку Центробанка, которая не дает вздохнуть промышленности, но она указывает на очевидное: инфляция съест доходы и сбережения. А инфляция – прямое следствие вливания колоссальных денег в военную отрасль. Но об этом она, разумеется, не говорит, но все все понимают.

Понимают, кстати, не только в России. Как давно уже шутят, Петербургский международный экономический форум уже давно не международный и давно не экономический. В этот раз никто не приехал из стран БРИКС, и если бы не делегация афганских талибов, то международной составляющей не было бы вообще.

Набиуллину дружно критикуют за высокую базовую ставку Центробанка, которая не дает вздохнуть промышленности, но она указывает на очевидное: инфляция съест доходы и сбережения

А о настроениях красочно свидетельствуют заголовки российских СМИ, среди которых, как мы помним, оппозиционных не осталось:

«Набиуллина заявила об исчерпании последних ресурсов российской экономики»;

«Россия привлекла минимум прямых иностранных инвестиций с начала столетия»;

«Так долго продолжаться не может», - Греф заявил о полной остановке новых инвестиций в России»;

«Настроения бизнеса упали до минимума с 2022 года»;

«Миллиардер Ротенберг пожаловался, что ему приходится «выживать» из-за слишком дорогих кредитов»;

«Глава «Северстали» заявил об угрозе полной остановки металлургических заводов в России»;

«Министр промышленности призвал обвалить рубль до 100 за доллар, чтобы поддержать экономику»;

«Российские банки начали отказывать в выдаче ипотеки каждому второму заявителю».

Довоевались. Но Владимир Путин продолжает гореть желанием наказать Украину, сделать ее «нашей». А экономика? «Благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной». Теперь вы понимаете, почему никому не интересно, что говорит о положении вещей Путин?

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