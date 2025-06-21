Довоевались: ресурсы исчерпаны

Пока Путин бодрится и бросается звучными фразами о том, что «вся Украина наша», мероприятие, на котором делались эти заявления - Петербургский международный экономический форум - самым очевидным образом демонстрирует, куда вождь завел страну. Что интересно и показательно, не речи российского президента, а выступление главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной привлекло основное внимание участников и наблюдателей. Потому что всем очевидно, что Путин будет успокаивать и приукрашивать, а главная ответственная за финансовое благополучие российского хозяйства смотрит на вещи куда более трезво. Да, Набиуллина вряд ли говорит все, что знает, и наверняка не так резко, как ей хотелось бы, но живет в реальном мире и описывает его адекватно. И в то время как Путин рассказывал о том, как «наши корабли бороздят просторы Вселенной», она просто и ясно заявила, что ресурсы роста российской экономики исчерпаны.

«Мы росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы», - заявила она. Глава Центробанка напомнила о том, что в стране не осталось свободных рабочих рук, «многие компании просто столкнулись с дефицитом рабочей силы». Она не говорит о том, что это в значительной мере связано с отвлечением сотен тысяч мужчин на войну и с оттоком нежелающих воевать за границу, но это и так всем понятно. Оставшихся, как пылесосом, всасывает оборонная промышленность, оголяя другие сектора экономики. Уровень безработицы сейчас, по данным Росстата, находится на исторически минимальных значениях - 2,3%, дефицит кадров оценивается в пару миллионов человек, по самым нестрогим прикидкам. Другой ресурс, производственные мощности, также выбран практически полностью. Росстат оценивает уровень загрузки мощностей на предприятиях в 80%, что также является рекордом в современной истории России. «Добавлю к этому и накопленные ресурсы бюджета ФНБ (Фонда национального благосостояния), который на инвестиции тратится. Это и запас капитала банковской системы, который был основой для ускоренного кредитования», - говорит Набиуллина. Ликвидные активы ФНБ, проиллюстрируем слова главы Центробанка, за время после начала «СВО» сократились втрое - до 2,8 триллиона рублей. Запасы валюты в Фонде снизились до 153,7 миллиарда юаней, наименьшее значение с 2008 года, года ФНБ был создан. Золотой запас составляет 139,5 тонны, а до войны был больше 400 тонн.

Выводы несложные: нет свободных рабочих рук, промышленных мощностей и инвестиций для расширения производства – неоткуда взяться росту экономики. А этого роста и нет: прибыли российского бизнеса в марте обвалились на треть, а в нефтегазовом секторе, стратегически важном для российской экономики, – вдвое. За счет перегретой «оборонки» как-то еще удается получать цифры роста ВВП, но гражданские отрасли в загоне и начали заметно сокращаться. Набиуллину дружно критикуют за высокую базовую ставку Центробанка, которая не дает вздохнуть промышленности, но она указывает на очевидное: инфляция съест доходы и сбережения. А инфляция – прямое следствие вливания колоссальных денег в военную отрасль. Но об этом она, разумеется, не говорит, но все все понимают. Понимают, кстати, не только в России. Как давно уже шутят, Петербургский международный экономический форум уже давно не международный и давно не экономический. В этот раз никто не приехал из стран БРИКС, и если бы не делегация афганских талибов, то международной составляющей не было бы вообще.