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Тегеран раскрыл тайные операции Израиля в Иране

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01:12 563

Иранские СМИ, в том числе IRIB, показали кадры с грузовиками и фургонами, переоборудованными для перевозки FPV-дронов. Кроме того, были продемонстрированы секретные объекты, обнаруженные недалеко от Тегерана и Исфахана, на которых, предположительно, велось производство беспилотников.

IRIB, в частности, показал комплекты запчастей беспилотников, подготовленные к сборке. Объект, где расположено производство, был скрыт в трехэтажном здании неподалеку от Тегерана.

Фарзин Надими, научный сотрудник Вашингтонского института и эксперт по иранскому оружию, связал проникновение сотрудников израильских спецслужб в Иран и структуры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) с коррупцией. Проникновение агентов «Моссада», в том числе на высшие уровни военного руководства Ирана, подтверждали и представители власти исламской республики.

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