Микаил Джаббаров начинает разведку в Узбекистане

Как стало известно haqqin.az от источников в SOCAR, Государственная нефтяная компания Азербайджана и компания «Узбекнефтегаз» готовятся к совместным геологоразведочным работам на Каракалпакском газовом блоке Устюртского плато, расположенном на северо-западе Узбекистана.
Этот вопрос обсуждался 20 июня в Баку на заседании межправительственной комиссии Азербайджана и Узбекистана. В тот же день глава наблюдательного совета SOCAR, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров объявил о начале масштабных исследований на данном участке.
Следует отметить, что этот проект стороны обсуждают еще с 2018 года. Тогда Узбекистан своими силами обнаружил на плато Устюрт, в районе Нижнего Сургиля, промышленные запасы газа и газового конденсата, после чего выразил заинтересованность в освоении месторождений совместно с иностранными партнерами, включая Азербайджан.
В 2019 году в рамках этого проекта SOCAR вместе с компанией British Petroleum (BP) исследовали узбекские месторождения Шимолий Шуртан и Гармистон, после чего представители BP объявили о выходе из проекта, а компания SOCAR продолжила его развитие самостоятельно.
Общие запасы газа в Узбекистане превышают один триллион кубометров, однако для их добычи на суше требуется применение современных технологий, из-за отсутствия которых внутренняя добыча газа в Узбекистане стремительно снижается. Так, если в 2024 году там было добыто более 40 миллиардов кубометров, то в 2025 году, по прогнозам «Узбекнефтегаза», уровень добычи может снизиться до 26–27 миллиардов кубометров, чего недостаточно для удовлетворения внутренних потребностей страны. Именно поэтому Узбекистан вынужден частично импортировать газ из соседнего Туркменистана.
Таким образом, освоение новых месторождений становится для Узбекистана задачей стратегической важности, и госкомпания SOCAR готова внести технический и экспертный вклад в реализацию этого приоритетного энергетического проекта.