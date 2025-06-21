Микаил Джаббаров начинает разведку в Узбекистане

Как стало известно haqqin.az от источников в SOCAR, Государственная нефтяная компания Азербайджана и компания «Узбекнефтегаз» готовятся к совместным геологоразведочным работам на Каракалпакском газовом блоке Устюртского плато, расположенном на северо-западе Узбекистана.

Этот вопрос обсуждался 20 июня в Баку на заседании межправительственной комиссии Азербайджана и Узбекистана. В тот же день глава наблюдательного совета SOCAR, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров объявил о начале масштабных исследований на данном участке.

Следует отметить, что этот проект стороны обсуждают еще с 2018 года. Тогда Узбекистан своими силами обнаружил на плато Устюрт, в районе Нижнего Сургиля, промышленные запасы газа и газового конденсата, после чего выразил заинтересованность в освоении месторождений совместно с иностранными партнерами, включая Азербайджан.