USD 1.7000
EUR 1.9597
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!
Новость дня
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!

Киев о словах Путина: «Российский солдат приносит только смерть»

01:28 262

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал «циничными» заявления президента России Владимира Путина об Украине и войне, которые он сделал на Петербургском экономическом форуме.

Глава МИД Украины опубликовал пост в соцсети X.

Он отметил, что в то время как США и остальной мир призывают к прекращению огня, президент России «обсуждает планы захвата новых территорий Украины и убийства большего числа украинцев».

Сибига также прокомментировал слова Путина о том, куда может дойти российская армия. На это президент России, в частности, сказал, что «там, где ступает нога русского солдата, то наше».

«Но из всех сегодняшних безумных заявлений Путина особенно выделяется одно — о том, куда ступает нога русского солдата. На самом деле, куда бы ни ступала нога российского солдата, он приносит с собой только смерть, разрушение и разруху. Путина не волнуют российские солдаты и их ноги, оторванные украинскими беспилотниками. Он — массовый убийца собственного народа», — заявил глава МИД Украины.

20 июня модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) задал вопрос президенту России о том, куда может дойти армия РФ. Путин ответил, что Россия «с самого начала, когда [украинский] конфликт уже приобрел такой острый, горячий характер», предложила «тогдашнему украинскому руководству прекратить немедленно всякие конфликты, вывести свои войска с тех территорий, люди на которых не хотят жить в составе Украины», но в Киеве от этого отказались. «Но, знаете, у нас есть… не поговорка, не притча, а старинное правило — там, где ступает нога русского солдата, то наше», — добавил Путин.

Путин также заявил, что российская армия в рамках создания «зоны безопасности» может захватить город Сумы: «У нас нет задачи забрать Сумы. Но в принципе я этого не исключаю».

Довоевались: ресурсы исчерпаны
Довоевались: ресурсы исчерпаны горячая тема
01:02 1414
Диктатор со стеной или тень на стене диктатуры?
Диктатор со стеной или тень на стене диктатуры? взлет и крах
20 июня 2025, 21:40 3056
Микаил Джаббаров начинает разведку в Узбекистане
Микаил Джаббаров начинает разведку в Узбекистане
01:18 447
Правые Германии в поддержку Ирана
Правые Германии в поддержку Ирана горячая тема
20 июня 2025, 21:18 2998
Взрывы на севере Израиля. А глава Генштаба призвал готовиться «к длительной войне»
Взрывы на севере Израиля. А глава Генштаба призвал готовиться «к длительной войне» новость дополнена
00:49 1076
Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна видео; обновлено 23:59
20 июня 2025, 23:59 19110
Путин: «...Вся Украина наша»
Путин: «...Вся Украина наша» обновлено 19:52
20 июня 2025, 19:52 10883
Зеленский о заявлении Путина: Пусть посмотрит на Иран
Зеленский о заявлении Путина: Пусть посмотрит на Иран
20 июня 2025, 23:49 2416
Трамп срочно собрал совещание по Ирану
Трамп срочно собрал совещание по Ирану новость дополнена
20 июня 2025, 22:24 3218
Итоги переговоров Ирана с «евротройкой»
Итоги переговоров Ирана с «евротройкой» видео; обновлено 22:52
20 июня 2025, 22:52 7557
Министр обороны Италии: У НАТО нет причин для существования
Министр обороны Италии: У НАТО нет причин для существования
20 июня 2025, 21:30 2650

ЭТО ВАЖНО

Довоевались: ресурсы исчерпаны
Довоевались: ресурсы исчерпаны горячая тема
01:02 1414
Диктатор со стеной или тень на стене диктатуры?
Диктатор со стеной или тень на стене диктатуры? взлет и крах
20 июня 2025, 21:40 3056
Микаил Джаббаров начинает разведку в Узбекистане
Микаил Джаббаров начинает разведку в Узбекистане
01:18 447
Правые Германии в поддержку Ирана
Правые Германии в поддержку Ирана горячая тема
20 июня 2025, 21:18 2998
Взрывы на севере Израиля. А глава Генштаба призвал готовиться «к длительной войне»
Взрывы на севере Израиля. А глава Генштаба призвал готовиться «к длительной войне» новость дополнена
00:49 1076
Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна видео; обновлено 23:59
20 июня 2025, 23:59 19110
Путин: «...Вся Украина наша»
Путин: «...Вся Украина наша» обновлено 19:52
20 июня 2025, 19:52 10883
Зеленский о заявлении Путина: Пусть посмотрит на Иран
Зеленский о заявлении Путина: Пусть посмотрит на Иран
20 июня 2025, 23:49 2416
Трамп срочно собрал совещание по Ирану
Трамп срочно собрал совещание по Ирану новость дополнена
20 июня 2025, 22:24 3218
Итоги переговоров Ирана с «евротройкой»
Итоги переговоров Ирана с «евротройкой» видео; обновлено 22:52
20 июня 2025, 22:52 7557
Министр обороны Италии: У НАТО нет причин для существования
Министр обороны Италии: У НАТО нет причин для существования
20 июня 2025, 21:30 2650
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться