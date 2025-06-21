Киев о словах Путина: «Российский солдат приносит только смерть»

Он отметил, что в то время как США и остальной мир призывают к прекращению огня, президент России «обсуждает планы захвата новых территорий Украины и убийства большего числа украинцев».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал «циничными» заявления президента России Владимира Путина об Украине и войне, которые он сделал на Петербургском экономическом форуме.

Сибига также прокомментировал слова Путина о том, куда может дойти российская армия. На это президент России, в частности, сказал, что «там, где ступает нога русского солдата, то наше».

«Но из всех сегодняшних безумных заявлений Путина особенно выделяется одно — о том, куда ступает нога русского солдата. На самом деле, куда бы ни ступала нога российского солдата, он приносит с собой только смерть, разрушение и разруху. Путина не волнуют российские солдаты и их ноги, оторванные украинскими беспилотниками. Он — массовый убийца собственного народа», — заявил глава МИД Украины.

20 июня модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) задал вопрос президенту России о том, куда может дойти армия РФ. Путин ответил, что Россия «с самого начала, когда [украинский] конфликт уже приобрел такой острый, горячий характер», предложила «тогдашнему украинскому руководству прекратить немедленно всякие конфликты, вывести свои войска с тех территорий, люди на которых не хотят жить в составе Украины», но в Киеве от этого отказались. «Но, знаете, у нас есть… не поговорка, не притча, а старинное правило — там, где ступает нога русского солдата, то наше», — добавил Путин.

Путин также заявил, что российская армия в рамках создания «зоны безопасности» может захватить город Сумы: «У нас нет задачи забрать Сумы. Но в принципе я этого не исключаю».