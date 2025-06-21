Трамп: США не будут повышать военные расходы, но НАТО обязаны

Хозяин Белого дома подтвердил это в пятницу в беседе с журналистами в штате Нью-Джерси, куда он направился из Вашингтона в свой гольф-клуб в Бедминстере.

Американский президент Дональд Трамп считает, что на Соединённые Штаты не должно распространяться их собственное требование, адресованное к странам — членам НАТО, повысить военные расходы до уровня 5 % от ВВП.

«Думаю, им следует это сделать. Не думаю, что нам (США — прим.) следует. Но, думаю, им следует. Мы так давно поддерживаем НАТО, во многих случаях оплачивая, как мне кажется, 100 % расходов. Так что я не думаю, что нам следует. Но вот странам НАТО — следует, абсолютно», — сказал Трамп, комментируя вопрос о планах увеличения расходов на оборону в Североатлантическом альянсе до 5 % ВВП. Как отмечает Всемирный банк, согласно самым свежим данным (за 2023 год), Соединённые Штаты направляют на военные нужды порядка 3,4 % от своего ВВП.

Глава администрации США также заявил, что НАТО нужно будет «заняться Испанией» в связи с отказом Мадрида направлять 5 % ВВП на военные нужды, и подверг критике Канаду. Как передала 19 июня телерадиокомпания RTVE, правительство Испании отклонило запрос генерального секретаря НАТО Марка Рютте об увеличении расходов на оборону до этой планки. «НАТО придётся заняться Испанией. <…> Они (власти в Мадриде — прим.) всегда платили очень мало. <…> Знаете, кто ещё мало платил, почти меньше всех? Место под названием Канада», — отметил Трамп.

Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, американский лидер собирается принять участие в предстоящем саммите НАТО в Гааге, невзирая на конфликт между Израилем и Ираном. Планируется, что в Гаагу президент США вылетит 23 июня.

Саммит Североатлантического альянса пройдёт 24–25 июня. Ожидается, что в нём примут участие около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около 6 тыс. членов делегаций. Предполагается, что на совещании будет утверждён решение о повышении военных расходов членов блока до 5 % ВВП.