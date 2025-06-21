Иранские «шахеды» идут стирать и Украину

Пока Израиль наносит авиаудары по Ирану, а Исламская республика отвечает баллистическими ракетами и дронами-камикадзе «Shahed», Россия резко наращивает производство иранских дронов, чтобы «стереть с карты» Украину. Эксперты бьют тревогу: вскоре Россия сможет выпускать в среднем по 800 шахедов в день. А тем временем производство иранских дронов на российской территории уже превышает 5 тысяч единиц в месяц. Эти примитивные, но дальнобойные иранские дроны-камикадзе превратились в одно из самых разрушительных оружий, применяемых против Украины. Впервые Россия начала их использовать в 2023 году. Тегеран продал Москве тысячи своих беспилотников, а впоследствии Россия наладила серийное модернизированное производство на базе тех же иранских технологий. Дроны «Shahed», обладающие дальностью полета до 2 тысяч километров, неэффективны против Израиля, поскольку обладают низкой скоростью полета (примерно 120–130 километров в час) и оснащены шумным двигателем внутреннего сгорания. Им требуется несколько часов, чтобы добраться до Израиля: истребители и вертолеты израильских ВВС, как правило, сбивают «иранцев» еще до того, как они подлетают к воздушному пространству.

Ранее украинская армия тоже достаточно эффективно боролась с «шахедами», сбивая их в большом количестве с помощью мобильных отрядов Национальной гвардии в тылу, которые уничтожали дроны с помощью крупнокалиберных пулеметов, не давая им достичь цели. Однако в последнее время ситуация резко изменилась. Россия, используя комплектующие, закупленные в Иране (в основном двигатели), значительно усовершенствовала «шахеды». В частности, увеличена мощность боевой части, а в последнее время в дронах начали применять элементы искусственного интеллекта. В результате «Shahed» стали более устойчивыми к системам радиоэлектронной борьбы, способны совершать резкие маневры во время полета и уклоняться от огня. Массовое производство этих недорогих (всего 10–15 тысяч долларов за единицу) дронов позволяет России ежедневно запускать сотни БПЛА по украинским городам. Украинский эксперт, специалист по радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов заявил, что «Shahed» превращается в крайне серьезную угрозу для Украины: если уже сейчас не разработать эффективные меры противодействия, Россия при текущей динамике боевых действий сможет с их помощью стереть Украину с лица земли. По его словам, россияне серьезно масштабировали производство «иранцев».

«И что если мы не начнем действовать прямо сейчас, то нашей инфраструктуре, производству и оборонным сооружениям «конец». Насколько Россия масштабировала производство «Шахедов»? По разным оценкам — от пяти до семи раз. То есть, ГУР говорит - в пять раз, мне кажется - где-то в семь раз. Но это, тем не менее, ощутимо», -заключил эксперт. Бескрестнов подчеркнул, что новые «Шахеды» отличаются от старых. «Россияне пытаются максимально уходить от иранских комплектующих, устанавливая свои и китайские. То есть, новые «шахеды» собирают из российских компонентов», — сказал украинский эксперт. По словам эксперта, новые «камикадзе» мало чем отличаются в техническом отношении от иранских, но с точки зрения программного обеспечения между ними есть существенная разница. Российские беспилотники (выпускаемые под названием «Герань») способны противостоять системам радиоэлектронной борьбы. По словам специалиста, второе важное изменение касается тактики. Россияне ежедневно претворяют в жизнь эксперименты: «Сейчас они, к примеру, выстраивают дроны по кругу и стараются атаковать крупные города массированно, прорывая украинскую ПВО. То есть, они постоянно экспериментируют, ищут новую тактику, коридоры, обходят мобильные огневые группы, играют с высотами... Их эффективность сейчас обусловлена тремя факторами: увеличением количества, изменением тактики и совершенствованием защиты от украинских средств радиоэлектронной борьбы».