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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Иран: «Сверхдержаве не подобает» угрожать Хаменеи

01:52 1054

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи счел оскорбительным заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону известно, где находится верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи, и что США пока не собираются его устранять.

«Он сказал: «Я считаю это оскорблением со стороны президента Трампа, а не угрозой. Так называемой сверхдержаве не подобает [делать такие заявления]», — процитировала Аракчи журналистка NBC News Андреа Митчелл.

Трамп 17 июня утверждал, что Хаменеи представляет собой легкую цель, но «по крайней мере пока» США не собираются его устранять.

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