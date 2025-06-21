В Азербайджане за год бесплатно 50 тысяч ангиографических обследований

Процедура, как правило, проводится под местной анестезией, и пациенты практически не испытывают боли или дискомфорта. После введения контрастного вещества в исследуемый сосуд изображение сосудов выводится на монитор с помощью рентгена, КТ или МРТ.

Ангиография сосудов головы, конечностей, сердца и других органов и участков тела считается самым достоверным и точным способом диагностики сосудистых патологий среди всех существующих методов. С помощью инвазивного метода ангиографии возможно выявить стеноз (сужение) сосудов, их закупорку, аневризмы, врожденные сосудистые аномалии, травматические повреждения сосудов и другие патологические состояния, нарушающие кровоток. В 2024 году по линии обязательного медицинского страхования было проведено 50 806 ангиографических обследований.

Об этом haqqin.azзаявили в Агентстве обязательного медицинского страхования.

Ангиография считается «золотым стандартом» в диагностике таких сердечно-сосудистых заболеваний, как стенокардия, инфаркт миокарда, атеросклероз, врожденные пороки сердца и сосудов. Обследование проводится инвазивным радиологом или инвазивным кардиологом. Направления на обследование выдают кардиологи, сосудистые хирурги, а также неврологи, нейрохирурги, онкологи и другие специалисты.

Несмотря на то, что ангиография является инвазивным методом обследования, процедура считается относительно безопасной. Риск возникновения осложнений после процедуры крайне низок и не превышает пяти процентов. В ангиографии используются контрастные препараты, содержащие йод. Поскольку эти препараты обладают аллергенными свойствами, пациенты с аллергической предрасположенностью обязаны сообщить об этом врачу до проведения процедуры.

Как правило, через 8–12 часов после ангиографического обследования пациент может быть выписан домой.

В рамках обязательного медицинского страхования покрываются все этапы процедуры: предоперационное обследование и консультация врача, анестезия, реанимационные мероприятия и пребывание в стационаре, медикаментозное обеспечение и медицинские расходные материалы, а также используемое контрастное вещество.

Ангиографическое обследование по медицинским показаниям проводится в подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях — Центральной клинической больнице нефтяников, Новой клинике, Клинико-медицинском центре, Центральной городской больнице города Ширван, Научно-хирургическом центре имени академика М.А.Топчубашева при министерстве здравоохранения, а также в государственных и частных медучреждениях, имеющих договор с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию.