Китай помогал Байдену?

По его словам, документы были переданы сенатору-республиканцу Чарльзу Грассли, который также возглавляет юридический комитет Сената. В опубликованном сообщении на платформе X Патель заявил: «ФБР обнаружило документы, содержащие тревожные обвинения, касающиеся выборов в США в 2020 году, включая предполагаемое вмешательство Коммунистической партии Китая. Я немедленно рассекретил материалы и направил их сенатору Грассли для дальнейшего изучения».

Директор Федерального бюро расследований Кэш Патель 16 июня объявил о рассекречивании документов, содержащих информацию, связанную с обвинениями во вмешательстве Китайской Народной Республики в президентские выборы в Соединённых Штатах Америки в 2020 году, на которых победил Джозеф Байден.

По информации, поступившей от офиса сенатора Грассли, отчёт, о котором идёт речь, был подготовлен полевым офисом ФБР в городе Олбани и датирован сентябрём 2020 года. Представители сенатора сообщили изданию The Epoch Times в письменной форме, что документ был получен в ответ на официальный запрос, сделанный на основании сведений, предоставленных защищёнными законом осведомителями. В заявлении подчёркивается, что документ вызывает серьёзные опасения в сфере национальной безопасности и требует всестороннего расследования со стороны ФБР. Также сообщается, что сенатор направил в Бюро дополнительный запрос, с целью получения более подробной информации и проверки всех обстоятельств, изложенных в отчёте.

Напомним, что на выборах 2020 года Джозеф Байден одержал победу над действующим на тот момент президентом Дональдом Трампом. Последний оспаривал итоги голосования в ряде штатов, утверждая, что выборы сопровождались масштабными нарушениями и мошенничеством.

В январе 2021 года тогдашний директор Национальной разведки Джон Рэтклифф (ныне он возглавляет ЦРУ) направил письмо в Конгресс, в котором утверждал, что китайский режим предпринимал попытки повлиять на ход президентских выборов в США. В письме он отметил:

«Я присоединяюсь к мнению меньшинства, которое, основываясь на всех доступных разведывательных данных, последовательно применяя установленные критерии и действуя независимо, без политического давления, пришло к выводу, что Китайская Народная Республика пыталась повлиять на федеральные выборы в 2020 году».

По утверждению Рэтклиффа, эти разведывательные данные впоследствии были скрыты руководством ЦРУ. Он также указал на наличие давления на аналитиков, которое, по его словам, препятствовало объективной оценке вмешательства со стороны Китая. Ссылаясь на отчёт Барри Золоффа, комиссара по аналитическому обзору разведывательного сообщества, Рэтклифф подчеркнул, что ряд аналитиков не решались прямо назвать действия Пекина вмешательством, поскольку не разделяли политику Дональда Трампа.