Иранцы не любят муллу и не простили Пехлеви… А что же тогда?

Иран переживает один из самых тяжёлых моментов в своей новейшей истории. Израильские авиаудары по территории Исламской Республики стали шоком не только для миллионов граждан внутри страны, но и для огромной иранской диаспоры по всему миру. В Тегеране охваченные паникой жители покидают столицу, опасаясь новых атак, а иранцы в изгнании, десятилетиями лишённые родины, задаются вопросом: неужели это начало конца режима аятолл? Режим, выстроенный после Исламской революции 1979 года, столкнулся с беспрецедентным вызовом. По мере нарастания военной угрозы нарастает и внутриполитическая нестабильность. Власти больше не в состоянии контролировать ситуацию столь же жёстко, как прежде. Глубокое недовольство, накопленное в обществе, готово прорваться при первом удобном случае.

Одним из символов надежды на смену власти для многих иранцев за рубежом стал Реза Пехлеви — сын последнего шаха Ирана, публично заявивший, что исламский режим находится в стадии краха и призвавший к общенациональному восстанию. Фигура Пехлеви вызывает полярные оценки. С одной стороны, он символизирует возвращение к секулярному правлению и разрыв с политическим исламом. С другой, напоминает о репрессивной монархии, свергнутой в 1979 году. Хотя режим шаха отличался прозападной ориентацией, он также был известен жесткими мерами против оппозиции, коррумпированностью элиты и глубочайшим социальным неравенством. Тем не менее, на фоне ослабления исламистского правления, фигура Пехлеви вновь становится актуальной. Он уверяет, что у оппозиции есть чёткий план переходного периода и создания демократического светского государства Иран. «Не бойтесь дня после падения режима, - написал Пехлеви. - Мы готовы к первым ста дням — у нас есть план перехода к национальному и демократическому правительству».

События последних недель особенно остро переживаются иранцами в изгнании. Германия, где проживает крупнейшая в Европе иранская община (более 300 тысяч человек), стала одной из площадок активного общественного давления на международные институты. Демонстрации в Берлине, а также Страсбурге, Копенгагене и Лондоне собирают тысячи участников с флагами шахского Ирана и лозунгами «Свободу Ирану». Однако среди диаспоры нет единого взгляда на происходящее. Многие поддерживают удары по военным структурам Тегерана, считая их катализатором перемен. Другие боятся, что за этим последует хаос, жертвы среди мирного населения и эскалация. Живущая в Берлине 29-летняя Сахар Мохаммади, говорит: «Я, конечно, не сторонница режима. Но не уверена, что из агрессии против него выйдет что-то хорошее. Я боюсь за своих родных в Иране». А Фатима Мохтари, также живущая в ФРГ, добавляет: «Когда начались удары, я чувствовала волнение. Но сейчас это чувство сменяется страхом. Режим может быть ранен, но он ещё способен на жестокость». Эксперты отмечают, что сегодня иранское общество условно разделено на три лагеря. Есть меньшинство, которое по-прежнему поддерживает власть. Есть те, кто выступает против режима, но не приветствует иностранное вмешательство. И, наконец, есть третья группа, которая готова видеть в Израиле союзника в борьбе против общего врага.