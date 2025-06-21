Я не трус, но я боюсь

Накануне соцсети всего мира обошла одна сценка, взятая из сериала Modern Family. Супруги собирается вместе прыгнуть с высоченной скалы в море. Договорились сделать это на счет раз-два-три. «Три» и супруга прыгает, а ее муж остается на месте. Она взбирается на скалу и предлагает повторить. «Три» и все то же самое. В третий раз он говорит: «Ты меня должна подтолкнуть». Она отступает назад и пытается толкнуть его в спину. Он уворачивается, и женщина опять летит в воду одна. В этом эпизоде в сетях на членах современной семьи стоят флажки: на ней израильский, на нем американский.

Многие в мире были убеждены, что Дональд Трамп все-таки начнет бить по целям в Иране вместе с израильтянами. Но те продолжили дело в одиночку, а он произнес свое традиционное обещание принять решение через две недели. То же самое он трижды обещал и в отношении действий Владимира Путина. И теперь упоминание о двух неделях вызвало всеобщий смех. Почему ему так понравилась эта комбинация цифр? Никто не знает. Репортер в Белом доме спросил пресс-секретаря президента Кэролайн Левитт, можно ли доверять словам Трампа о двух неделях после того, как он несколько раз то же самое обещал в отношении России? Та ответила, что это две совершенно разные ситуации. Смех смехом, как говорится. Но многие серьезные эксперты в Вашингтоне все-таки находят некое рациональное начало в нерешительности Трампа. Колумнист The New York Times Дэвид Сенгер, который уже два десятилетия освещает ситуацию с иранской ядерной программой, пишет, что «Трамп покупает время и это дает ему некоторые опции». Колумнист указывает, что за это время второй американский авианосец успеет дойти до нужного места на Ближнем Востоке, что даст военным США лучшие возможности для отражения неизбежной, по его словам, иранской ответной атаки. Это также позволит Израилю поразить всю противовоздушную оборону Ирана вокруг ядерного объекта в Фордо.

«Это выглядит как прикрытие решения об ударе, - считает адмирал Джеймс Ставридис, бывший командующий силами США в Европе. – Может, это хорошая уловка с тем, чтобы погрузить иранцев в состояние безмятежности». Есть и другая реакция на отступление Трампа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что, если американцы не решатся разбомбить центр в Фордо, погребенный под землей, это сделают сами израильтяне. «У нас есть силы, чтобы сделать это», - говорит Биби. К хору тех, кто присоединился к оправданию решения Трампа, между тем присоединились эксперты, опрошенные республиканским изданием New York Post. Те утверждают, что президент США побоялся, что Иран станет второй Ливией. «Трамп в частных разговорах указывал на свою озабоченность тем, что события в Иране пойдут по ливийскому пути, то есть приведут к тотальном хаосу и разделению страны», - говорит один из источников NYP. По другим данным Трамп также указывал на печальную судьбу Ирака и Афганистана после американского вторжения. Однако среди суждений этих «осведомленных источников» фигурирует и идея о том, что Трамп, если не удастся договориться с иранцами, может принять решение об ограниченном ударе по Фордо противобункерными бомбами весом в полторы тонны. И это даст ему основания триумфально заявить, что с иранской ядерной программой покончено при том, что США не погрязли в тотальной войне. А если режим падет, то это будет «не на совести» Трампа, поскольку эта цель и не преследуется.