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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
Новость дня
Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Иран бьет по Израилю ракетами

о развитии ситуации
04:28 1093

Израильские военные объявили о запуске нескольких ракет с территории Ирана, нацеленных на Израиль. Задействованы системы перехвата, работает ПВО, гражданам рекомендовано оставаться в убежищах, сообщает телеграм-канал ЦАХАЛ.

Направление атаки в публикации ЦАХАЛ не конкретизировано, однако агентство Reuters со ссылкой на местных жителей сообщает о взрывах в районе Тель-Авива.

Издание Times of Israel пишет, что сирены, объявляющие воздушную тревогу, прозвучали в центре страны.

По его информации, на месте падения одного из обломков сбитой ракеты в жилую застройку неназванного города возник пожар, на месте работают пожарные.

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