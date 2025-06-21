Иран бьет по Израилю ракетами

Израильские военные объявили о запуске нескольких ракет с территории Ирана, нацеленных на Израиль. Задействованы системы перехвата, работает ПВО, гражданам рекомендовано оставаться в убежищах, сообщает телеграм-канал ЦАХАЛ.



Направление атаки в публикации ЦАХАЛ не конкретизировано, однако агентство Reuters со ссылкой на местных жителей сообщает о взрывах в районе Тель-Авива.



Издание Times of Israel пишет, что сирены, объявляющие воздушную тревогу, прозвучали в центре страны.



По его информации, на месте падения одного из обломков сбитой ракеты в жилую застройку неназванного города возник пожар, на месте работают пожарные.