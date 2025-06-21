Исторический день настал: турнир UFC в Азербайджане!

Сегодня в Baku Crystall Hall впервые пройдет турнир UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) - самой престижной организации в мире смешанных единоборств (ММА).

В главном бою бакинского вечера сразятся бывший чемпион UFC в полутяжелом весе, 4-й номер рейтинга Джамаал Хилл и 7-й номер табели о рангах Халил Раунтри-младший. Ну а азербайджанских любителей ММА несомненно в первую очередь интересуют бои с участием трех азербайджанских бойцов. Рафаэль «Атаман» Физиев (легкий вес, 70 кг) в соглавном бою бакинского вечера сойдется с чилийцем Игнасио Баамондесом. Всего у Рафаэля 12 побед и 4 поражения. В UFC у него 6 побед и 4 проигрыша. Физиев, занимающий 11-е место в рейтинге, потерпел поражения в трех последних боях и попытается прервать неудачную серию на глазах у родной публики.

Баамондес по прозвищу «Клетка» за свою профессиональную карьеру провел 22 боя, в которых одержал 17 побед. В UFC в активе чилийца 8 боев при 6 победах и 2 поражениях. Три последних боя он выиграл. Сегодня в UFC дебютирует бывший чемпион промоутерской организации Rizin Тофик Мусаев. Его соперником будет киргиз Мыктыбек Оролбай. Бой пройдет в промежуточном весе, так как Оролбай не смог уложиться в легкий вес. Мусаев не стал отказываться от поединка. На счету Тофика Мусаева 22 победы (18 нокаутом) и 5 поражений в смешанных единоборствах. Свой последний бой 35-летний боец провел в ноябре 2023 года в Баку в рамках Rizin, победив японца Коджи Такеду. За последние десять лет Мусаев потерпел всего лишь два поражения. Последнее было в марте 2023 года.

27-летний Мыктыбек Оролбай имеет 13 побед и 2 поражения. Киргизский боец уже провел в UFC три боя, в двух из которых победил. А самым первым среди азербайджанских спортсменов сегодня в октагон выйдет Назим Садыхов. «Черному волку» будет противостоять бразилец Николас Мотта. У Назима в 12 боях 10 побед, 1 ничья и 1 поражение. В UFC он провел четыре поединка - 3 победы и 1 ничья.