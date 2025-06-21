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Исторический день настал: турнир UFC в Азербайджане!

Отдел спорта
07:00 496

Сегодня в Baku Crystall Hall впервые пройдет турнир UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) - самой престижной организации в мире смешанных единоборств (ММА).

В главном бою бакинского вечера сразятся бывший чемпион UFC в полутяжелом весе, 4-й номер рейтинга Джамаал Хилл и 7-й номер табели о рангах Халил Раунтри-младший. Ну а азербайджанских любителей ММА несомненно в первую очередь интересуют бои с участием трех азербайджанских бойцов.

Рафаэль «Атаман» Физиев (легкий вес, 70 кг) в соглавном бою бакинского вечера сойдется с чилийцем Игнасио Баамондесом. Всего у Рафаэля 12 побед и 4 поражения. В UFC у него 6 побед и 4 проигрыша. Физиев, занимающий 11-е место в рейтинге, потерпел поражения в трех последних боях и попытается прервать неудачную серию на глазах у родной публики.

Баамондес по прозвищу «Клетка» за свою профессиональную карьеру провел 22 боя, в которых одержал 17 побед. В UFC в активе чилийца 8 боев при 6 победах и 2 поражениях. Три последних боя он выиграл.

Сегодня в UFC дебютирует бывший чемпион промоутерской организации Rizin Тофик Мусаев. Его соперником будет киргиз Мыктыбек Оролбай. Бой пройдет в промежуточном весе, так как Оролбай не смог уложиться в легкий вес. Мусаев не стал отказываться от поединка.

На счету Тофика Мусаева 22 победы (18 нокаутом) и 5 поражений в смешанных единоборствах. Свой последний бой 35-летний боец провел в ноябре 2023 года в Баку в рамках Rizin, победив  японца Коджи Такеду. За последние десять лет Мусаев потерпел всего лишь два поражения. Последнее было в марте 2023 года.

27-летний Мыктыбек Оролбай имеет 13 побед и 2 поражения. Киргизский боец уже провел в UFC три боя, в двух из которых победил.

А самым первым среди азербайджанских спортсменов сегодня в октагон выйдет Назим Садыхов. «Черному волку» будет противостоять бразилец Николас Мотта. 

У Назима в 12 боях 10 побед, 1 ничья и 1 поражение. В UFC он провел четыре поединка - 3 победы и 1 ничья.

В активе бразильца 15 побед и 5 поражений. В UFC у Мотты 5 боев, в которых одержал 3 победы.

На бакинский турнир приехало множество знаменитостей - действующих и бывших чемпионов. Хабиб Нурмагомед, Ислам Махачев, Мераб Двалишвили, Умар Нурмагомедов, Белал Мухаммад, Майкл Биспинг и другие.

Основной кард UFC Fight Night в Баку:

Джамаал Хилл (США) - Халил Раунтри-младший (США) - полутяжелый вес (93 кг)

Рафаэль Физиев (Азербайджан) - Игнасио Баамондес (Чили) - легкий вес (70 кг)

Кертис Блейдс (США) - Ризван Куниев (Россия) - тяжелый вес (120 кг)

Тофик Мусаев (Азербайджан) - Мыктыбек Оролбай (Кыргызстан) - промежуточный вес (75 кг)

Назим Садыхов (Азербайджан) - Николас Мотта (Бразилия) - легкий вес (70 кг)

Мухаммад Наимов (Таджикистан) - Богдан Град (Австрия) - полулегкий вес (66 кг)

Предварительный кард

Сеок Хьен Ко (Корея) - Оубан Эллиотт (Уэльс) - полусредний вес (77 кг)

Исмаил Наурдиев (Марокко) - Пак Чун Ен (Корея) - средний вес (84 кг)

Дарья Железнякова (Россия) - Мелисса Маллинс (Англия) - легчайший вес (61 кг)

Ирина Алексеева (Россия) - Клаудия Сыгула (Польша) - легчайший вес (61 кг)

Тагир Уланбеков (Россия) - Азат Максум (Казахстан) - наилегчайший вес (57 кг)

Хамди Абдельвахаб (Египет) - Мохаммед Усман (Нигерия) - тяжелый вес (до 120 кг)

Предварительный кард начнется в 20:00. Основные бои стартуют в 23:00.

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