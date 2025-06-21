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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна
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Итоги переговоров Эрдогана и Пашиняна

Глава МИД Ирана в Стамбуле

10:07 858

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл с визитом в Турцию, где примет участие в заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает агентство Tasnim.

По прибытию в Стамбул он заявил о том, что с учетом ударов Израиля по Ирану, Тегеран запросил проведение специальной встречи по данному вопросу.

«Я воспользуюсь этой возможностью и проведу встречи с участвующими министрами иностранных дел и генеральным секретарем ОИС, а также с президентом Турции. Надеюсь, что будет дана соответствующая оценка атакам на нашу территорию, а также будет услышан голос иранского народа о легитимности нашей обороны», - сказал он.

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