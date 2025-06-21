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Взрывы в крупных городах Ирана

ВИДЕО; обновлено 11:01
11:01 2122

Сегодня утром на западе Тегерана, в Хамадане и Зенджане одновременно раздались звуки несколько мощных взрывов, пишут израильские СМИ.

*** 10:18 

Израильская армия нанесла воздушные удары по территории Ирана, сообщает издание Ynet со ссылкой на иранские СМИ. Целями стали объекты вблизи городов Фордо, Исфахан и Кум.

В результате удара по Куму погибли два человека, еще четверо получили ранения. По информации Jerusalem Post, один из погибших, предположительно, был сотрудником иранской ядерной программы. В провинции Кум расположен один из ключевых объектов ядерной инфраструктуры Ирана — комплекс Фордо.

Израильские удары также пришлись по Исфахану, где находится ядерный исследовательский центр. Армия обороны Израиля заявила, что атаки стали ответом на ракетный обстрел центральной части страны ночью 21 июня.

Иранские источники сообщают о серьезных разрушениях и ущербе в результате ночных и утренних атак:

— Существенные повреждения зафиксированы на ракетной базе и в районе 8-й бронетанковой дивизии Корпуса стражей исламской революции в Наджафабаде;

— Повреждены склады боеприпасов Революционной гвардии в Чесменском Ладаре;

— Значительный ущерб нанесен аэропорту Бадр в Исфахане;

— В районе Шахиншехра пострадал завод по производству беспилотников компании «HESA», подконтрольной Министерству обороны Ирана.

*** 10:05 

Израиль нанес авиаудар по ядерному объекту в иранской провинции Исфахан. Об этом сообщает агентство Fars, уточняя, что утечки опасных материалов зафиксировано не было.

По данным израильской армии, в ходе удара был ликвидирован командующий второй бригады беспилотных летательных аппаратов ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Аминпур Джудаки. Он занял эту должность после устранения прежнего командира Тахера, погибшего 13 июня.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил ликвидацию ещё одного высокопоставленного представителя КСИР. По его словам, Саид Изади, командующий направлением «Палестина» в Силах Кудс, был убит в своей квартире в городе Кум.

«Саид Изади, командующий направлением "Палестина" в Силах Кудс, тот, кто финансировал и вооружал ХАМАС перед резней 7 октября, был ликвидирован в квартире в сердце города Кум. Огромное достижение израильской разведки и ВВС. Возмездие за убитых и похищенных. Длинная рука Израиля настигнет всех его врагов», — заявил Кац.

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