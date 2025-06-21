Путин за ядерную программу Ирана

Иран имеет право на развитие гражданской ядерной программы и использование атомных технологий в мирных целях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Иран имеет право на программы использования ядерных технологий в мирных целях», - сказал глава российского государства. По его словам, Россия готова оказывать Ирану, «как и в прежние годы, необходимую помощь и поддержку» в развитии мирного атома.

Путин также отметил, что данных о попытках создания Ираном ядерного оружия у МАГАТЭ нет. «Иран неоднократно заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия. Никаких признаков создания ядерного оружия и доказательств этого у МАГАТЭ тоже нет», - сказал он.

При этом Путин заявил, что Россия «сохраняет приверженность позиции о нераспространении ядерного оружия». «Позиция РФ заключается в том, что мы против распространения оружия массового уничтожения за счет какой бы то ни было страны в мире, включая Иран», - сказал российский лидер интервью телеканалу Sky News Arabia.

Он подчеркнул, что Иран неоднократно заявлял об отсутствии планов создания ядерного оружия.